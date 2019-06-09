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Витік хімікатів у річку: спеціалісти взяли проби води

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 21:42
Витік хімікатів у річку: спеціалісти взяли проби води
Фото: Микола Чечоткін (РБК-Україна)

Результати аналізу будуть 10 червня

Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін повідомив, що відповідні служби відібрали проби води зі ставка та річки Рось, де трапився витік хімікатів в результаті ДТП у Вінницькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чечоткіна у Facebook.

Чечоткін повідомив, що результати хіміко-білогічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть у понеділок, 10 червня. Також він розповів, що ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади й ДСНС України.

"Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23 год. 9 червня. При необхідності буде здійснюватися підвіз води", - заявив глава ДСНС.

Окрім того, він закликав громадян утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії річки Рось.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік та забруднення води річки Рось. Міська влада Білої Церкви тимчасово припинила водопостачання.

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