Витік хімікатів у річку: спеціалісти взяли проби води

Фото: Микола Чечоткін (РБК-Україна)

Результати аналізу будуть 10 червня

Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін повідомив, що відповідні служби відібрали проби води зі ставка та річки Рось, де трапився витік хімікатів в результаті ДТП у Вінницькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чечоткіна у Facebook.

Чечоткін повідомив, що результати хіміко-білогічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть у понеділок, 10 червня. Також він розповів, що ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади й ДСНС України.

"Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23 год. 9 червня. При необхідності буде здійснюватися підвіз води", - заявив глава ДСНС.

Окрім того, він закликав громадян утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії річки Рось.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік та забруднення води річки Рось. Міська влада Білої Церкви тимчасово припинила водопостачання.