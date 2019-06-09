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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом витіку хімікатів у річку

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 17:40
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом витіку хімікатів у річку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці закликали відмовитись від купання та вилову риби у річці Рось

У Вінницькій області Погребищенське відділення поліції відкрило кримінальне провадження за фактом забруднення водойми у селі Збаржівка Погребищенського району, що є притокою річки Рось. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції повідомили забруднення сталось внаслідок аварії за участі автомобіля Mercedes Sprinter та розгерметизації частини ємностей з хімічними речовинами, які використовуються для обробки сільськогосподарських рослин.

"Встановлено, що хімікати були викрадені  з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. Внаслідок загоряння автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами, внаслідок чого певна кількість речовини вигоріла та  потрапила в водойму", - заявили правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 (Порушення правил охорони вод) КК України, а також за ч. 3 та ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

"Громадянам необхідно тимчасово утриматись від купання та вилову риби в акваторії річки Рось", - наголосили правоохоронці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поблизу Білої Церкви стався витік хімікатів у річку. Міська влада Білої Церкви тимчасово припинила водопостачання.

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