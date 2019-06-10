Утечка химикатов в реку: запасов чистой воды в Белой Церкви хватит на сутки

Фото: утечка химикатов (dsns.gov.ua)

Также в Умане водоснабжение осуществляется из резервных резервуаров, воды хватит на трое суток

Из-за утечки химикатов в результате ДТП в Винницкой области комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Белоцерковского района Киевской области принято решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня, запаса воды для Белой Церкви хватит на одни сутки. Об сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, по состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение города Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).

В настоящее время проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории речки Рось. Ситуация находится на контроле у ​​местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды реки Рось. Городские власти Белой Церкви временно прекратила водоснабжение. В частности, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в ​​речку Рось.

Напомним, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и реки Рось.