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Стала відома причина хімічної аварії під Вінницею

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Немирів, Понеділок 29 листопада 2021 14:06
Стала відома причина хімічної аварії під Вінницею Фото: рятувальники на місці хімічної аварії (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

Хімічна аварія під Вінницею сталася в результаті розгерметизації цистерни з аміаком. Рятувальники досі усувають її наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборній відчувається різкий запах аміаку.

"Рятувальники з'ясували, що в результаті розгерметизації заливної горловини залізничної цистерни на одному з місцевих підприємств йде витік безводного аміаку", - йдеться в повідомленні.

Вони відразу вжили заходів щодо запобігання поширенню аміачної хмари, з місця інциденту евакуювали людей. На даний момент тривають відкачування аміаку з цистерни і спроби осадити пари газу з використанням розпорошених водних струменів.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що під Вінницею сталася хімічна аварія, і рятувальники ДСНС намагалися осадити хмару аміаку.

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