Стала відома причина хімічної аварії під Вінницею

Хімічна аварія під Вінницею сталася в результаті розгерметизації цистерни з аміаком. Рятувальники досі усувають її наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборній відчувається різкий запах аміаку.

"Рятувальники з'ясували, що в результаті розгерметизації заливної горловини залізничної цистерни на одному з місцевих підприємств йде витік безводного аміаку", - йдеться в повідомленні.

Вони відразу вжили заходів щодо запобігання поширенню аміачної хмари, з місця інциденту евакуювали людей. На даний момент тривають відкачування аміаку з цистерни і спроби осадити пари газу з використанням розпорошених водних струменів.