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Під Вінницею сталася хімічна аварія: рятувальники намагаються осадити хмару аміаку

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Немирів, Понеділок 29 листопада 2021 11:30
Під Вінницею сталася хімічна аварія: рятувальники намагаються осадити хмару аміаку Фото: хімічна аварія під Вінницею (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

Біля Немирова Вінницької області сталася хімічна аварії на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім". Там рятувальники намагаються ліквідувати наслідки витоку аміаку з цистерни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці із залізничної цистерни почав випаровуватися безводний аміак.

"Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпорошеними струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачування", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, минулого року в Сумській області біля залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку. За даним фактом відкрили кримінальну справу, але концентрація аміаку в повітрі в тому інциденті не перевищила норму.

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