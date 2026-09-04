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"Вся зона опасна": в Херсоне ежедневно получают ранения или погибают до 20 человек

10:59 04.09.2026 Пт
2 мин
По городу бьют КАБами, ракетами и дронами
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
"Вся зона опасна": в Херсоне ежедневно получают ранения или погибают до 20 человек Фото: В Херсоне осталось всего 20% жителей (Getty Images)
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Количество атак на Херсон выросло в 2,5 раза по сравнению с началом года, а в городе осталось всего около 20% довоенного населения.

Об этом в интервью рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Сколько человек осталось в Херсоне

По словам Прокудина, в настоящее время в Херсоне проживает лишь небольшая часть довоенного населения.

"Это примерно 20% от полномасштабного вторжения. Количество было примерно 300 000, сейчас 60 000", - рассказал глава ОВА.

Почему в городе больше нет безопасных районов

Прокудин отметил, что сегодня в Херсоне сложно выделить самые опасные места, ведь под ударом оказался весь город.

"Наверное, нет сегодня самых опасных мест. Вся зона, где находится Херсон, опасна, и даже те районы, которые два месяца назад можно было назвать более или менее безопасными. Сейчас это красная зона, где больше у нас раненых и убитых людей", - пояснил он.

Во сколько раз выросло количество атак

Глава ОВА рассказал, что интенсивность обстрелов города выросла в несколько раз по сравнению с началом года.

  • в начале года фиксировали около 2,5 тысяч атак в неделю;
  • сейчас - уже 6 тысяч атак, то есть в 2,5 раза больше;
  • за первое полугодие по городу ударили около 100 управляемых авиабомб;
  • только за последний месяц - еще 200 КАБов.

"Это касается и реактивных шахедов, которых мы раньше не видели. Каждую ночь они бьют по нашим критическим объектам. Все это ухудшается. Это связано именно с атаками россиян на Херсон", - рассказал Прокудин.

По словам главы ОВА, пребывание в Херсоне остается опасным для всех жителей уже более полутора лет.

"Каждый день мы видим 20 человек раненых или убитых", - добавил Прокудин.

Напомним, еще 28 августа в Херсонской ОВО призвали жителей, которые не готовы выезжать полностью , переждать хотя бы осенне-зимний период в более безопасных регионах.

Заместитель председателя ОВА Александр Толоконников пояснил, что децентрализовать теплоснабжение под постоянными обстрелами гораздо сложнее, а запуск нескольких дронов "Гербера" способен свести на нет всю подготовку.

Между тем, 3 сентября сеть "АТБ" опровергла слухи о полном закрытии своих магазинов в Херсоне.

В компании объяснили, что закрывают только те точки, которые пострадали от обстрелов, а остальные супермаркеты продолжают обслуживать горожан там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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