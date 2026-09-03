В АТБ ответили на вброс о "закрытии всех магазинов" в Херсоне

Сеть "АТБ" опровергла слухи о полном выходе из Херсона. Магазины продолжают работать в городе там, где это позволяет ситуация безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "АТБ-Маркет".

Почему закрываются отдельные магазины

В компании подчеркнули, что информация о якобы полном прекращении работы сети в городе не соответствует действительности.

Закрытие отдельных торговых точек обусловлено исключительно вопросом безопасности.

Речь идет лишь о тех объектах, которые получили повреждения или были разрушены в результате российских обстрелов. Полноценная и безопасная работа в таких помещениях пока невозможна.

Сеть продолжает работу

В компании отметили, что "АТБ" не уходит из Херсона. Все магазины, которые могут гарантировать надлежащий уровень безопасности для покупателей и персонала, в дальнейшем обслуживают горожан.

Жителей Херсона призывают не поддаваться манипуляциям и доверять только официальным источникам компании.