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Эвакуация из Херсона: власти объяснили, почему нужно уехать из города "хотя бы на зиму"

09:53 28.08.2026 Пт
2 мин
Запуск нескольких "Гербер" способен свести на нет всю подготовку
aimg Валерия Абабина
Эвакуация из Херсона: власти объяснили, почему нужно уехать из города "хотя бы на зиму" Фото: Жилье без отопления (Getty Images)
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Херсонцев, которые не готовы уезжать полностью, в ОВА призвали переждать хотя бы осенне-зимний период в более безопасных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонской ОВ Александра Толоконникова в эфире телемарафона.

Жителей Херсона, которые не планируют уезжать полностью, призывают эвакуироваться хотя бы на осенне-зимний период и переждать его в более безопасных регионах, где есть возможность согреться и быть со светом.

По словам Толоконникова, власти продолжают работу над децентрализацией теплоснабжения, однако делать это под постоянными обстрелами гораздо сложнее.

"Делать это, например, где-то в Ивано-Франковской области гораздо легче, чем когда ты находишься под постоянным обстрелом и под постоянным наблюдением россиян, которые с левого берега с помощью дронов видят все наши подготовки, разведывают, где какие объекты у нас есть, и могут в любой момент начать бить".

Чиновник добавил, что запуск нескольких "Гербер" способен свести на нет всю подготовку. Он признал, что гарантировать что-то в Херсоне сейчас сложно.

"Мы будем делать все для того, чтобы оно было, как и в прошлые зимы, когда россияне уничтожали ТЭЦ, но мы смогли подавать тепло с помощью наших мужественных энергетиков в дома. Почти весь город был всю зиму с отоплением. Как в этом году будет - неизвестно", - подытожил Толоконников.

Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уже призвал жителей эвакуироваться - этой зимой город не сможет рассчитывать на работу ТЭЦ в обычном режиме.

Напомним, накануне россияне ударили по Херсонской ТЭЦ четырьмя КАБами, и объект испытал критические разрушения, было уничтожено все теплогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

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