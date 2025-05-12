Вся ответственность за мир сейчас лежит на Путине, - глава МИД Италии

Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за установление мира с Украиной. Завершение войны зависит от его решения.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Он выразил надежду, что Москва признает готовность президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам и стремление стран Запада добиться мира между Украиной и РФ.
"Вся ответственность сегодня лежит на Путине", - подчеркнул Таяни.
Он добавил, что мир между Украиной и Россией зависит только от воли Москвы. Таяни напомнил о "неутешительных" сигналах, в виде ночной атаки российских дронов на Украину.
Также итальянский чиновник отметил, что прекращение огня на 30 дней все еще остается ключевым условием для "серьезных переговоров".
Напомним, Россия продолжает отказываться от предложения о безусловном прекращении огня с Украиной на 30 дней. Вместо этого российский диктатор Владимир Путин захотел переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с Путиным в Стамбуле.
Пока что непонятно, поедет ли глава Кремля на такую встречу. Политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что вероятность таких переговоров пока что близка к нулю.
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