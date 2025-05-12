Уся відповідальність за мир зараз лежить на Путіні, - глава МЗС Італії

Російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за встановлення миру з Україною. Завершення війни залежить від його рішення.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Він висловив сподівання, що Москва визнає готовність президента України Володимира Зеленського до прямих переговорів і прагнення країн Заходу домогтися миру між Україною і РФ.
"Уся відповідальність сьогодні лежить на Путіні", - підкреслив Таяні.
Він додав, що мир між Україною і Росією залежить тільки від волі Москви. Таяні нагадав про "невтішні" сигнали, у вигляді нічної атаки російських дронів на Україну.
Також італійський чиновник зазначив, що припинення вогню на 30 днів все ще залишається ключовою умовою для "серйозних переговорів".
Нагадаємо, Росія продовжує відмовлятися від пропозиції про безумовне припинення вогню з Україною на 30 днів. Натомість російський диктатор Володимир Путін захотів переговорів з Україною у Стамбулі 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі.
Поки що незрозуміло, чи поїде глава Кремля на таку зустріч. Політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що ймовірність таких переговорів поки що близька до нуля.
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