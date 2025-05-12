Уся відповідальність за мир зараз лежить на Путіні, - глава МЗС Італії

Він висловив сподівання, що Москва визнає готовність президента України Володимира Зеленського до прямих переговорів і прагнення країн Заходу домогтися миру між Україною і РФ.

"Уся відповідальність сьогодні лежить на Путіні", - підкреслив Таяні.

Він додав, що мир між Україною і Росією залежить тільки від волі Москви. Таяні нагадав про "невтішні" сигнали, у вигляді нічної атаки російських дронів на Україну.

Також італійський чиновник зазначив, що припинення вогню на 30 днів все ще залишається ключовою умовою для "серйозних переговорів".