Встретятся ли Зеленский и Путин в Стамбуле: оценка эксперта

Вероятность личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле пока почти нулевая. Да и вообще переговоры будут иметь скорее символический характер, а не приведут к конкретному прорыву.

"Скажем так, она (встреча Зеленского и Путина - ред.) пока что близка к нулю, но не абсолютно. Я думаю, что Путин может приехать в Стамбул, если очень настойчиво его попросит об этом Дональд Трамп. Если у Путина поймут, что Трамп может сорваться с переговорного "крючка", и надо как-то ответить Зеленскому", - отметил политолог.

Психологический поединок лидеров

По его мнению, Путин может принять "острую тактическую борьбу на встречных курсах", тогда встреча с Зеленским состоится. Однако пока что это мало вероятно.

"Но даже если она состоится, я не ожидаю там какого-то конкретного результата. Это же не о переговорах, это такой психологический поединок. Как перед чемпионским матчем происходит дуэль взглядов. Когда два боксера смотрят друг на друга и так психологически давят друг на друга. Вот что-то подобное может быть у Путина и Зеленского", - спрогнозировал эксперт.

Рукопожатие Зеленского и Путина

По словам Фесенко, такая психологическая дуэль может быть интересной с точки зрения того, кто из лидеров как будет себя вести. Но ожидать от них рукопожатия вряд ли стоит, хотя сейчас уже обсуждают такую возможность.

"Ну почти наверняка можно сказать, что для Зеленского это неприемлемо. Рука Путина токсична в прямом и переносном смысле. Я думаю, что и сам Путин тоже не хочет этого. Но это прямо противоположная ситуация по сравнению с тем, что было у Зеленского с Путиным в 2019 году, или, например, у Порошенко с Путиным в 2015-м. Тогда тоже обсуждали, отвечать ли на рукопожатие или нет. Ну согласились, что это надо сделать", - рассказал Фесенко.

Но во время полномасштабной войны, которую ведет Путин, вряд ли реально рукопожатие, добавил политолог.

"Это просто нереально. Поэтому именно этот психологический антураж, это видео, как они друг на друга реагируют, вот это будет интересно. Но это не о переговорах. Это, скорее, политика психологического поединка, а не переговоры как таковые", - поразмышлял политолог.

Встреча украинской и российской делегаций

В целом же, по мнению Фесенко, встреча между украинской и российскими делегациями могут состояться 15 мая.

"Сама вероятность таких переговоров 15 мая значительно возросла после заявления Трампа. Мы не можем отказаться, россияне предложили, поэтому какие-то переговоры должны состояться. То есть вероятность переговоров достаточно велика. Но результата от этих переговоров я не ожидаю. Потому что неизвестен формат переговоров, их уровень", - пояснил политолог.

Медиатор в переговорах Украины и России

Фесенко уверен, что в любом случае делегация нужен переговорщик в Стамбуле. Однако пока нет ответа, будет это Турция или США, и это ставит под сомнение результаты переговоров.

"Речь идет о третьей стороне. Потому что мне трудно представить, как будут между собой вести переговоры представители России и Украины после такой войны. В 2022-м году это было возможно, но сейчас совсем другая ситуация. Это означает, что выйти на какие-то договоренности уже 15 мая вряд ли получится", - считает политолог.

По мнению Фесенко, можно договориться о продолжении переговоров, но Россия может сознательно затягивать переговоры, просто имитировать их.