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Отстранение мэра Ровно от должности: суд отклонил апелляцию

Фото: Александр Третяк, мэр Ровно (facebook.com/tretyak.rivne)
Автор: Иван Носальский

Апелляционный суд отклонил жалобу мэра Ровно Александра Третяка на решение отстранить его от должности на год.

Решение объявила судья Надежда Ковальчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Третяка.

"Постановление Ровенского городского суда оставить без изменений, оно вступает в силу немедленно с момента его оглашения, окончательно и обжалованию не подлежит", - объявила судья.

Что предшествовало

Напомним, ранее Национальное агентство по противодействию коррупции составило три протокола на мэра Ровно Александра Третяка. 

Причиной стал конфликт интересов: возвращение себе премий, голосование за назначение управляющим делами исполкома и назначение ему премий и надбавок. Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.

10 июля суд первой инстанции признал Третяка виновным в коррупционном правонарушении и отстранил его от должности на год. Также ему назначили штраф в размере 6 800 гривен. 

 

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РовноСудкоррупция