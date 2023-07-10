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Суд отстранил мэра Ровно от должности на год

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Ровно, Понедельник 10 июля 2023 12:29
Суд отстранил мэра Ровно от должности на год Фото: мэр Ровно Александр Третяк (facebook com tretyak alex)
Автор: Наталия Гурковская

Городского голову Ровно Александра Третьяка суд первой инстанции признал виновным в совершении коррупционного админправонарушения и отстранил от должности на год. Такое решение суд принял 10 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

По данным издания, наказание предусматривает штраф в размере 6800 гривен, а также лишение права занимать должность сроком в один год. Это решение можно обжаловать.

Третьяк уже отреагировал на решение суда, сказав, что "дело является издевательством над законом и противоречит здравому смыслу". Чиновник пока находится в командировке в Германии.

В чем обвиняют Третьяка

Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно Александра Третьяка. Поводом для них стал конфликт интересов: возвращение себе премий, голосование за назначение управляющим делами исполкома и назначение ему премий и надбавок. Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.

Незакрытое дело, по которому, собственно, и суд принял указанное решение, касается начисления премий и доплат управляющим делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.

Как сообщалось, ранее мэр Ровно Александр Третяк отличился скандальным заявлением о ромах, предложив прибегнуть "к радикальным действиям" в отношении их. Вскоре он извинился за свое высказывание, но в полиции Ровно тогда открыли уголовное производство из-за этого инцидента.

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Ровно Александр Третьяков
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