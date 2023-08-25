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Усунення мера Рівного з посади: суд відхилив апеляцію

Фото: Олександр Третяк, мер Рівного (facebook.com/tretyak.rivne)
Автор: Іван Носальський

Апеляційний суд відхилив скаргу мера Рівного Олександра Третяка на рішення усунути його з посади на рік.

Рішення оголосила суддя Надія Ковальчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Третяка.

"Постанову Рівненського міського суду залишити без змін, вона набирає чинності негайно з моменту її оголошення, остаточно та оскарженню не підлягає", - оголосила суддя.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Національне агентство з протидії корупції склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка.

Причиною став конфлікт інтересів: повернення собі премій, голосування за призначення керуючим справами виконкому та призначення премій і надбавок. Перші два протоколи закрили через відсутність складу порушення та за строками давності.

10 липня суд першої інстанції визнав Третяка винним у корупційному правопорушенні і усунув його з посади на рік. Також йому призначили штраф у розмірі 6 800 гривень.

 

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РівнеСудкоррупция