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Тік-ток війська Кадирова в Україні: всі проколи і постановки "піхотинців" Путіна

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Вівторок 12 квітня 2022 13:06
Тік-ток війська Кадирова в Україні: всі проколи і постановки "піхотинців" Путіна Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Рамзан Кадиров і його Тік-Ток війська продовжують ганьбитися зі своїми постановками і ляпами про війну в Україні.

Про всі проколи і постановки Рамзана і його "кадирівців" йдеться в сюжеті "Настоящего времени".

У соціальних мережах щодня з'являються ролики, зняті солдатами полку спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Через активне життя в соцмережах і постановочних роликів кадирівців стали називати Тік-ток військами.

У цих роликах кадирівці і стріляють, і танцюють і українці їх "радісно зустрічають" у своїх домівках. Правда, оператор виходить вже з будинку цих мирних жителів.

Але не всі постановки бувають вдалими - "піхотинці Путіна" часто допускають проколи.

Гуманітарка, вкрадена в українських магазинах

3 квітня Кадиров показав, як нібито роздає гуманітарку жителям Маріуполя. Нібито продовольство було доставлено від регіонального громадського фонду імені його батька - Ахмата Кадирова. Але на упаковках продуктів - написи українською: "борошно", "лікарська ковбаса", макарони "Київ мікс" і так далі.

Можна прийти до висновку, що роздані продукти - з розграбованих українських магазинів. У Грозному з цього приводу не порозумілися, а Кадиров прибрав цей пост зі свого Telegram.

Кадиров "побував" у Гостомелі

Рамзан 13 березня нібито особисто побував під Києвом у Гостомелі. Там він нібито зустрівся зі своїми бойовиками і поставив їм завдання: взяти столицю. Як доказ - відео з темної кімнати.

Журналісти "Української правди" перевірили геолокацію Кадирова по телефону і з'ясували, що в цей день він був у Грозному.

Кадиров "побував" у Маріуполі

28 березня Рамзан нібито відвідав "своїх" у Маріуполі. 29 березня з'явилися фото, де глава Чеченської Республіки молиться з кулеметом на заправці.

Але фото зроблено на заправці Pulsar, якою володіє Роснефть. В Україні таких заправок немає.

У ще одному відео нібито з Маруполя, Кадиров зустрічається з Командувачем 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу Збройних сил Росії Андрієм Мордвічевим, який в Україні оголошений загиблим.

На відео знову ж незрозуміло ні зміст розмови, ні місце, ні дата зйомки.

Кадирівці - "на передовій"

Кадирівці нібито постійно воюють на передовій. Але їх кожен раз виводять на чисту воду. Наприклад, знімки, нібито зроблені під Києвом, насправді - з Білорусі.

На одному з відео, злитому в мережу, кадирівці нібито гуляють українськими містами, але при цьому падають при перших же звуках пострілів.

"Слідство.Інфо" показало в розслідуванні, що Маріуполь кадирівці не контролюють, хоч і закидають мережу відеороликами. Наприклад, на одному з відео, кадирівці обстрілюють вже порожню і згорілу будівлю в місті.

І велика частина відео знята в одному сквері на околиці міста.

Але кадирівці "воюють" - вбивають мирних жителів

Про це йдеться у свідченнях українців. 141-й спеціальний моторизований полк імені Кадирова серед інших воював у Бучі та інших містах поблизу Києва.

Вони розстрілювали, ґвалтували, катували, мародерствували і знищували українців.

Раніше ми писали, що у Дніпрі вбитих кадирівців вирішили ховати у свинячих шкурах.

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