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Путін різко змінив думку про кадировців на тлі провалу в Україні, - росЗМІ

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Субота 28 травня 2022 18:06
Путін різко змінив думку про кадировців на тлі провалу в Україні, - росЗМІ Фото: президент РФ Володимир Путін та голова Чечні Разман Кадиров (Олексій Нікольський / ТАСС)
Автор: Іван Носальський

Президента РФ Володимира Путіна почала дратувати участь "кадировських військ" у війні проти України, тому що вони ніяк не відзначилися в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал російського медіапроекту Get Kit.

За інформацією журналістів, на початку війни Путіну подобалася діяльність кадировців. Тоді він привласнив найвищу державну нагороду - "герой Росії" двоюрідному брату голови Чечні Рамзана Кадирова депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову.

Але останнім часом, як повідомляє Get Kit, очільник російської держави роздратований медійною активністю Кадирова та його підрозділів.

Вище військове керівництво РФ також незадоволене діяльністю кадировців. Російських військових дратує те, що підлеглі глави Чечні сильно не відзначилися в боях, але в медіа просувають свій образ як нібито більш хоробрих і вмілих бійців порівняно з іншими підрозділами армії РФ.

Наголошується, що до "військ Кадирова" існує особливе ставлення з боку вищого військового керівництва Росії. Їм дозволяють залишатися в тилу в той час, як звичайних чеченських солдатів, які не мають відношення до Кадирова, відправляють у найбільш гарячі точки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у соціальних мережах щодня з'являються ролики, зняті солдатами полку спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Через активне життя в соцмережах та постановочних роликів кадировців стали називати Тік-ток військами.

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