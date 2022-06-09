Влаштовувалися охоронцями, а потрапили на війну. Росія обманом завозить найманців

Росія почала обманом завозити найманців на війну. Чоловіків наймали на роботу охоронцями і техніками на нафтових вишках, а потім їх відправляли в Луганську область воювати за окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Окупантів, що потрапили у полон, вербували через приватну військову компанію "Євро Поліс", що у Краснодарі, за трудовими контрактами. Вони мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.

"І перед тим, як ми поїдемо на вахту, а вахта триває 4 місяці, ми укладали договір ЦПД (цивільно-правовий договір", - розповідає один з полонених.

Інший розповів, що після приїзду в Луганську область їм сказали: "назад дороги немає, тобто, бігти сенсу немає... Втікатимете - по вас спрацюють наші ж".

СБУ зазначає, що чоловіки по суті стали "гарматним м’ясом" у боях з українськими захисниками біля населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка в Луганській області. Зазначається, що командир покинув військових, а потім їх накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ.