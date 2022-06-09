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В Кремлі вигадали новий спосіб "вибивання" показів з українських полонених

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Росія, Четвер 09 червня 2022 17:22
В Кремлі вигадали новий спосіб "вибивання" показів з українських полонених Фото: полонені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для українських військових, що перебувають в російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону, почали друкувати фейкові газети, в яких йдеться про поразку ЗСУ та капітуляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Таку маніпулятивну технологію використовують силовики РФ, насамперед ФСБ, для того, "щоб вони (полонені) підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу".

Нагадаємо, на середину березня офіційно в українському полоні перебували 562 російські військовослужбовці. При цьому Росія не розкриває кількості українських військовополонених.

Раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прокурором Міжнародного кримінального суду говорив, що українська армія взяла в полон близько 2 000 російських військових.

Також в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених.

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