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Скільки офіційно російських полонених в Україні: відповідь Верещук

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Київ, Субота 19 березня 2022 17:20
Скільки офіційно російських полонених в Україні: відповідь Верещук Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні офіційно в українському полоні перебувають 562 російських військовослужбовців. При цьому Росія не розкриває кількість українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук для ТСН

"Якщо ми говоримо про військових полонених РФ, то у нас їх 562 особи. Тому що є так званий "груз 200". Ми теж це формуємо і теж це організовуємо. Разом з Червоним Хрестом", - зазначила вона.

За її словами, українська сторона на кожного полоненого відправляє спеціальні карти до Червоного Хреста.

"Ми все робимо відповідно до Міжнародного гуманітарного права. Чого не скажеш про Росію. РФ досі не дала відповіді, скільки полонених у них, і Червоний Хрест не впливає на це", - додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прокурором Міжнародного кримінального суду говорив, що українська армія взяла в полон близько 2 000 російських військових.

Сьогодні стало відомо, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених.

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Ірина Верещук Війна Росії проти України
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