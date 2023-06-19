Устенко предложил уплатить госдолг Украины за счет замороженных активов РФ

Об этом заявил советник президента Украины по экономике Олег Устенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

Большинство стран Европы, США и Канада, начиная с полномасштабного вторжения в Украину, приняли решение о замораживании активов Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, в нескольких странах были обнаружены и заблокированы активы российских бизнесов.

Замороженные Российские активы планируют использовать для помощи Украине

На этой неделе в Конгрессе США зарегистрировали законопроект, которым предлагается оказать дополнительную помощь Украине с использованием арестованных активов РФ. Владимир Зеленский заявил, что в случае принятия этого решения россияне ощутят серьезную потерю.

Европейский Союз также планирует использовать замороженные 200 млрд евро России для помощи Украине.