Устенко предложил уплатить госдолг Украины за счет замороженных активов РФ
Государственный долг Украины предложили уплатить за счет замороженных на Западе российских активов.
Об этом заявил советник президента Украины по экономике Олег Устенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Большинство стран Европы, США и Канада, начиная с полномасштабного вторжения в Украину, приняли решение о замораживании активов Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, в нескольких странах были обнаружены и заблокированы активы российских бизнесов.
Замороженные Российские активы планируют использовать для помощи Украине
На этой неделе в Конгрессе США зарегистрировали законопроект, которым предлагается оказать дополнительную помощь Украине с использованием арестованных активов РФ. Владимир Зеленский заявил, что в случае принятия этого решения россияне ощутят серьезную потерю.
Европейский Союз также планирует использовать замороженные 200 млрд евро России для помощи Украине.
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