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Устенко предложил уплатить госдолг Украины за счет замороженных активов РФ

Новина українською →
Понедельник 19 июня 2023 01:09
Устенко предложил уплатить госдолг Украины за счет замороженных активов РФ Фото: советник президента Украины по экономике Олег Устенко (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный долг Украины предложили уплатить за счет замороженных на Западе российских активов.

Об этом заявил советник президента Украины по экономике Олег Устенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Большинство стран Европы, США и Канада, начиная с полномасштабного вторжения в Украину, приняли решение о замораживании активов Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, в нескольких странах были обнаружены и заблокированы активы российских бизнесов.

Замороженные Российские активы планируют использовать для помощи Украине

На этой неделе в Конгрессе США зарегистрировали законопроект, которым предлагается оказать дополнительную помощь Украине с использованием арестованных активов РФ. Владимир Зеленский заявил, что в случае принятия этого решения россияне ощутят серьезную потерю.

Европейский Союз также планирует использовать замороженные 200 млрд евро России для помощи Украине.

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Олег Устенко Госдолг Российская Федерация
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