В Севастополе ввели ограничения света
Во временно оккупированном Севастополе ночью резко ограничили электроснабжение. Оккупационная администрация назвала это вынужденным шагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного руководителя Севастополя Михаила Развожаева.
Что заявили оккупанты
Развожаев написал, что в городе временно ограничили подачу электроэнергии.
"В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для устранения перегрузки электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме", - отметил Развожаев.
По его словам, на объектах был введен особый режим работы. Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения.
Одновременно с ограничениями света в оккупированном Севастополе была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти заявили о работе противовоздушной обороны.
Причиной тревоги в городе назвали якобы атаку украинских беспилотников. Подробности о последствиях работы ПВО кафиры пока не приводили.
Тем временем Зеленский согласовал с военным командованием обновленный перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по России. Президент заявил, что дистанция поражения уже превысила три тысячи километров.
Напомним, в ночь на 26 июля дроны атаковали сразу несколько городов временно оккупированного Крыма, в том числе ударили по Таврической ТЭС вблизи Симферополя.