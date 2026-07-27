ua en ru
Пн, 27 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Севастополе ввели ограничения света

08:36 27.07.2026 Пн
1 мин
Почему в оккупированном Севастополе внезапно выключили часть электричества?
aimg Елена Чупровская
В Севастополе ввели ограничения света Фото: Севастополь оказался без стабильного света из-за перегрузки энергосетей (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Во временно оккупированном Севастополе ночью резко ограничили электроснабжение. Оккупационная администрация назвала это вынужденным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного руководителя Севастополя Михаила Развожаева.

Что заявили оккупанты

Развожаев написал, что в городе временно ограничили подачу электроэнергии.

"В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для устранения перегрузки электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме", - отметил Развожаев.

По его словам, на объектах был введен особый режим работы. Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения.

Одновременно с ограничениями света в оккупированном Севастополе была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти заявили о работе противовоздушной обороны.

Причиной тревоги в городе назвали якобы атаку украинских беспилотников. Подробности о последствиях работы ПВО кафиры пока не приводили.

Тем временем Зеленский согласовал с военным командованием обновленный перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по России. Президент заявил, что дистанция поражения уже превысила три тысячи километров.

Напомним, в ночь на 26 июля дроны атаковали сразу несколько городов временно оккупированного Крыма, в том числе ударили по Таврической ТЭС вблизи Симферополя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Севастополь Крым
Новости
"Для нас это большая проблема": Зеленский раскрыл детали о дефиците ракет для ПВО
"Для нас это большая проблема": Зеленский раскрыл детали о дефиците ракет для ПВО
Аналитика
Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ