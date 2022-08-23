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"Втома від України є": у Зеленського пояснили, як з цим боротися

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 11:40
"Втома від України є": у Зеленського пояснили, як з цим боротися Фото: заступник голови Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Втома Заходу від російсько-української війни через пів року масштабних бойових дій спостерігається. Щоб цього не було, наша країна має бути проактивною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Я був би не щирий, коли б сказав, що цього (втоми від України - ред.) немає. Це людська природа і це природно, що такі моменти та прояви десь відбуваються. От якраз ми тут повинні бути проактивні, щоб мінімізувати ризики, щоб це стало доконаним фактом. В цьому полягає наше завдання", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Британії попередили, що через затягування війни проти нашої країни, у світі може розвинутись "втома від України".

Додамо, при цьому, як раніше стверджував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що втоми від України немає, а Росія лиш нав'язує такий наратив, щоб підкреслити нашу неповноцінність.

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