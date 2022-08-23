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"Усталость от Украины есть": у Зеленского объяснили, как с этим бороться

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Киев, Вторник 23 августа 2022 11:40
"Усталость от Украины есть": у Зеленского объяснили, как с этим бороться Фото: заместитель главы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Усталость Запада от российско-украинской войны через пол года масштабных боевых действий наблюдается. Чтобы этого не было, наша страна должна быть проактивной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Я был бы не искренен, если бы сказал, что этого (усталости от Украины - ред.) нет. Это человеческая природа и это естественно, что такие моменты и проявления где-то происходят. Вот как раз мы здесь должны быть проактивны, чтобы минимизировать риски, чтобы это стало свершившимся фактом. В этом заключается наша задача", - отметил он.

Напомним, ранее в Британии предупредили, что из-за затягивания войны против нашей страны, в мире может развиться "усталость от Украины".

Добавим, при этом, как ранее утверждал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, усталости от Украины нет, а Россия лишь навязывает такой нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность.

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