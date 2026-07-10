Успешная атака дронов на очередной НПЗ в России

В ночь на 10 июля была зафиксирована очередная атака на российский НПЗ. На этот раз под удар попал нефтеперерабатывающий завод Ильский в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Exilenova+.
На данный момент официальные власти Краснодарского края не сообщали об ударе БпЛА и никоим образом не комментировали атаку на НПЗ. Местные жители делятся кадрами пожара на объекте.
Следует отметить, что предприятие неоднократно подвергалось атакам беспилотников, из-за чего на его территории случались пожары и приостанавливалась работа. В последний раз Ильский НПЗ попал под удар буквально месяц назад.
Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 млн тонн нефти в год.
Завод перерабатывает углеводородное сырье и производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут, а также дизельное топливо.
Большие проблемы с бензином в РФ начались после масштабных ударов ВСУ по НПЗ оккупантов в тылу. При этом украинские беспилотники атакуют российскую энергетическую инфраструктуру "с беспрецедентной скоростью", пишет FT.
Только на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России, что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.