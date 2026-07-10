Успешная атака дронов на очередной НПЗ в России

На данный момент официальные власти Краснодарского края не сообщали об ударе БпЛА и никоим образом не комментировали атаку на НПЗ. Местные жители делятся кадрами пожара на объекте.

Следует отметить, что предприятие неоднократно подвергалось атакам беспилотников, из-за чего на его территории случались пожары и приостанавливалась работа. В последний раз Ильский НПЗ попал под удар буквально месяц назад.

Что известно об Ильском НПЗ

Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод перерабатывает углеводородное сырье и производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут, а также дизельное топливо.