Украина бьет по российским НПЗ с беспрецедентной скоростью, - Financial Times

Украинские беспилотники атакуют российскую энергетическую инфраструктуру с беспрецедентной скоростью, что спровоцировало масштабный дефицит бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Масштабы топливного кризиса

Как отметили в издании, усиленная воздушная кампания Киева привела к серьезным проблемам с горючим в РФ за последние десятилетия. Более половины российских регионов были вынуждены ввести строгие ограничения на продажу топлива, а местные жители часами стоят в очередях на заправках.

В частности, в июне под ударом несколько раз очутился единственный нефтеперерабатывающий завод в Москве. Это привело к большим пожарам и усугубило дефицит бензина в российской столице.

Рекордное количество ударов

Интенсивность атак на российские стратегические объекты существенно возросла с началом 2026 года:

16 успешных ударов по НПЗ зафиксировано только в течение мая, что стало месячным рекордом

не менее 194 раза российские нефтеперерабатывающие заводы подвергались атакам с начала года, что в 11 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года

Воздушная кампания создает критическую нагрузку на российскую противовоздушную оборону.

По данным экспертов, она эволюционировала в более широкую стратегическую операцию.

"Компания превратилась из относительно узких усилий против нефтяной инфраструктуры в более широкую стратегическую кампанию по перехвату, направленную на одновременную деградацию энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России", - отметил директор аналитической группы Rochan Consulting Конрад Музыка.

Аналитики связывают такую эффективность с технологическим прорывом Украины в массовом производстве дальнобойных дронов, улучшенным управлением и американской разведкой, которая помогает обходить российскую ПВО.

Удары разрушили иллюзию Кремля о том, что война не касается рядовых россиян.

"Путин совершил еще одну роковую стратегическую ошибку в этой войне, думая почему-то, что время только на его стороне. Он не смог заставить Украину капитулировать, но дал им достаточно времени для разработки массового производства "глубоких ударов"", - подчеркнул директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Планы Кремля и ситуация на фронте

Несмотря на проблемы в тылу, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к переговорам.

По данным источников издания, Москва требует от США масштабных уступок со стороны Киева, а реальный диалог вряд ли возобновится раньше февраля следующего года.

Более того, Путин приказал своим войскам полностью захватить Донецкую область до конца текущего года.

Наземное наступление РФ сопровождается усилением воздушного террора - совокупное количество ракет и дронов, запускаемых по Украине, с февраля превышает 5000 в месяц.