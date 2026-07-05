Украина бьет по российским НПЗ с беспрецедентной скоростью, - Financial Times
Украинские беспилотники атакуют российскую энергетическую инфраструктуру с беспрецедентной скоростью, что спровоцировало масштабный дефицит бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Масштабы топливного кризиса
Как отметили в издании, усиленная воздушная кампания Киева привела к серьезным проблемам с горючим в РФ за последние десятилетия. Более половины российских регионов были вынуждены ввести строгие ограничения на продажу топлива, а местные жители часами стоят в очередях на заправках.
В частности, в июне под ударом несколько раз очутился единственный нефтеперерабатывающий завод в Москве. Это привело к большим пожарам и усугубило дефицит бензина в российской столице.
Рекордное количество ударов
Интенсивность атак на российские стратегические объекты существенно возросла с началом 2026 года:
- 16 успешных ударов по НПЗ зафиксировано только в течение мая, что стало месячным рекордом
- не менее 194 раза российские нефтеперерабатывающие заводы подвергались атакам с начала года, что в 11 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года
Воздушная кампания создает критическую нагрузку на российскую противовоздушную оборону.
По данным экспертов, она эволюционировала в более широкую стратегическую операцию.
"Компания превратилась из относительно узких усилий против нефтяной инфраструктуры в более широкую стратегическую кампанию по перехвату, направленную на одновременную деградацию энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России", - отметил директор аналитической группы Rochan Consulting Конрад Музыка.
Аналитики связывают такую эффективность с технологическим прорывом Украины в массовом производстве дальнобойных дронов, улучшенным управлением и американской разведкой, которая помогает обходить российскую ПВО.
Удары разрушили иллюзию Кремля о том, что война не касается рядовых россиян.
"Путин совершил еще одну роковую стратегическую ошибку в этой войне, думая почему-то, что время только на его стороне. Он не смог заставить Украину капитулировать, но дал им достаточно времени для разработки массового производства "глубоких ударов"", - подчеркнул директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Планы Кремля и ситуация на фронте
Несмотря на проблемы в тылу, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к переговорам.
По данным источников издания, Москва требует от США масштабных уступок со стороны Киева, а реальный диалог вряд ли возобновится раньше февраля следующего года.
Более того, Путин приказал своим войскам полностью захватить Донецкую область до конца текущего года.
Наземное наступление РФ сопровождается усилением воздушного террора - совокупное количество ракет и дронов, запускаемых по Украине, с февраля превышает 5000 в месяц.
Ситуация на российских НПЗ
Напомним, Украина последовательно выводит из строя крупнейшие нефтеперерабатывающие объекты на территории Российской Федерации. Только на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России, что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.
Очередным этапом этой стратегии стал масштабный удар ночью 2 июля, когда украинские силы уложили по НПЗ "Лукойла" в городе Кстово Нижегородской области РФ. В результате успешной атаки на предприятии вспыхнул мощный пожар.
Этот объект крайне важен для врага, ведь пораженный завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" оставался одним из главных поставщиков горючего для российской столицы.
Эксперты и медиа констатируют, что такими действиями Украина фактически разбивает два последних НПЗ, которые еще снабжали Москву и Московскую область топливом, постепенно отрезая столичный регион РФ от энергоснабжения.