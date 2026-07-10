Успішна атака дронів на черговий НПЗ у Росії

В ніч на 10 липня зафіксована чергова атака на російський НПЗ. Цього разу під удар потрапив нафтопереробний завод Ільський, що у Краснодарському краї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Exilenova+.
На цей момент офіційна влада Краснодарського краю не повідомляла про удар БпЛА і жодним чином не коментувала атаку на НПЗ. Проте місцеві мешканці діляться кадрами пожежі на об'єкті.
Слід зазначити, що підприємство неодноразово зазнавало атак безпілотників, через що на його території траплялися пожежі та призупинялася робота. Останнього разу Ільський НПЗ потрапив під удар буквально місяць тому.
Це один із ключових нафтопереробних заводів Південного федерального округу. Виробнича потужність НПЗ становить 6,6 млн тонн нафти на рік.
Завод переробляє вуглеводневу сировину та випускає газовий бензин, прямогонний бензин, мазут, а також дизельне пальне.
Великі проблеми із бензином у РФ почались після масштабних ударів ЗСУ по НПЗ окупантів у тилу. При цьому українські безпілотники атакують російську енергетичну інфраструктуру "з безпрецедентною швидкістю", - пише FT.
Лише станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники успішно уразили вісім із десяти найбільших НПЗ у Росії, що суттєво підірвало загальні обсяги ворожої переробки нафти.