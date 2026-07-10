Успішна атака дронів на черговий НПЗ у Росії

На цей момент офіційна влада Краснодарського краю не повідомляла про удар БпЛА і жодним чином не коментувала атаку на НПЗ. Проте місцеві мешканці діляться кадрами пожежі на об'єкті.

Слід зазначити, що підприємство неодноразово зазнавало атак безпілотників, через що на його території траплялися пожежі та призупинялася робота. Останнього разу Ільський НПЗ потрапив під удар буквально місяць тому.

Що відомо про Ільський НПЗ

Це один із ключових нафтопереробних заводів Південного федерального округу. Виробнича потужність НПЗ становить 6,6 млн тонн нафти на рік.

Завод переробляє вуглеводневу сировину та випускає газовий бензин, прямогонний бензин, мазут, а також дизельне пальне.