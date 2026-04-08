Успехи символические: способна ли РФ захватить весь Донбасс - ответ Палисы

11:03 08.04.2026 Ср
3 мин
Российские войска несут значительные потери, наступая в Донецкой области
Константин Широкун, Ульяна Безпалько, Милан Лелич
Фото: российские войска несут значительные потери в Донецкой области (Getty Images)

Российские войска пытаются захватить Донецкую область, но ВСУ срывают планы врага и проводят успешные контратаки.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.



"Россияне неоднократно публично заявляли свои требования к Украине относительно тех или иных уступок, параллельно сочетая все эти вещи с угрозами, какими-то сроками, дедлайнами и т.д.", - заявил Палиса.

По его словам, исторически россияне всегда прибегают к подобной переговорной тактике в тот момент, когда они сами чувствуют, что не все так хорошо.

"Если мы берем чисто военную составляющую, то в ближайшей перспективе выйти на админграницы Донецкой области они не смогут. К примеру, если мы возьмем статистику в целом по линии фронта за прошлый год - это в среднем около 120 убитых и раненых врагов на оккупированный квадратный километр нашей территории", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Он подчеркнул, что на направлении главного удара - в прошлом году это было Покровское направление - у них было примерно 160 убитых и раненых на квадратный километр захваченной территории.

Также отдельно стоит выделить статистику за первый квартал 2026 года сугубо в пределах Донецкой области - это начиная частично с Лиманского и на юг - вплоть до Александровского направления.

По состоянию на сейчас на один оккупированный квадратный километр в Донецкой области у них получается 316 убитых и раненых. То есть сравнивая направления главного удара прошлого года и сегодня есть рост почти вдвое. А их среднестатистические потери по линии соприкосновения на Донбассе увеличились почти втрое.

"Поэтому вы можете сделать выводы сами, какие у них успехи на Донецком направлении и с какими потерями. Продвижение у них минимальные. Тактические успехи на нескольких участках - очень символические. Оперативных - нет в целом. Поэтому они на самом деле оторваны от реальности", - подытожил Палиса.

В то же время, он отметил, что, безусловно, на фронте сейчас трудно, и все перечисленные результаты - это, прежде всего, заслуга украинских воинов.

Наступление россиян в Донецкой области

Напомним, в конце марта российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой области. Главный удар направили на Лиманское направление, которое открывает путь к Славянску и Краматорску.

По словам представителей командования ВСУ, во время весенне-летнего наступления в Донецкой области оккупанты будут пытаться захватить Константиновку, Славянск и Краматорск.

Однако ВСУ успешно отражают атаки врага. В частности, морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты разгромили самый масштабный штурм с начала года в районе Александровки.

