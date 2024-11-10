Успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери, - ISW

За последние два месяца российская армия серьезно продвинулась и захватила самую большую по площади территорию за последние два года войны. В то же время, россияне несут настолько колоссальные потери, что никакие успехи их не оправдывают и РФ не может нести эти потери постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре, войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. В то же время, враг захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью изданию The Telegraph 9 ноября заявил, что, согласно оценкам британской военной разведки, российские потери в октябре "достигли нового максимума". Среднесуточные потери российских войск в октябре 2024 года составили 1345 военнослужащих в день или около 41 980 погибших.

Британское Минобороны, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, ранее сообщало, что в сентябре 2024 года российские войска понесли рекордно высокие среднесуточные потери - 1271 военнослужащий в день, или около 38 130 жертв.

Таким образом, говорится в отчете ISW, за последние два месяца российские войска потеряли примерно 80 110 солдат. Это примерно на 20 тысяч больше, чем войска США за почти 20 лет операций в Ираке и Афганистане.

Рекордное продвижение

Собранные основателем нидерландского сайта разведки Oryx Якубом Яновским данные указывают на то, что в сентябре и октябре российские войска также потеряли 197 танков, 661 бронетранспортер и 65 артиллерийских систем калибром более 100 мм по всей линии фронта.

В обмен на эти потери, российские войска за последние два месяца захватили и отвоевали в целом 1517 км2 на территории Украины и в Курской области.

За последние два месяца войска РФ активизировали наступательные операции возле Купянска Харьковской области, а также Селидово, Курахово и Угледара Донецкой области. Им удалось продвинуться чуть дальше, чем за все последние два года.

Также недавно россияне захватили Угледар и Селидово, но еще не достигли оперативно значимых успехов, поскольку продвинулись в основном по открытым полям и небольшим населенным пунктам.

"Если Вооруженные силы Украины не остановят эти наступательные операции, российские войска в конце концов достигнут оперативно значимых успехов. Однако военные РФ не могут нести такие потери бесконечно долго, особенно для таких ограниченных побед. ISW ранее приводил данные, указывающие на то, что российские войска только в Покровском районе с октября 2023 года потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков", - говорится в отчете.

Невечные колоссальные потери

В ISW также отметили, что российские войска, вероятно, накопили большое количество техники на приоритетных участках фронта. Однако сокращение запасов танков и бронемашин советских времен, а также текущие темпы производства бронетехники, вероятно, сделают такие потери непомерно большими в долгосрочной перспективе.

Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября заявил, что армия РФ теряет около 1200 солдат в день, что по итогам месяца составляет 36 тысяч человек.

Недавно Институт изучения войны заметил признаки того, что российская армия пытается набрать достаточное количество солдат, чтобы заменить потери на фронте. Российский диктатор Владимир Путин признал постоянный дефицит рабочей силы в России и зависимость от мигрантов в решении этого вопроса во время своего выступления на Валдайском форуме 7 ноября.

В ISW отметили, что Россия зависит от принуждения мигрантов ко вступлению в армию, чтобы удовлетворить свои потребности в рабочей силе. Армия РФ почти наверняка не сможет бесконечно долго выдерживать уровень ежедневных потерь в более чем 1200 человек, пока Путин будет пытаться избежать очередного принудительного призыва резервистов.

"Даже принудительная мобилизация резервистов не решит большую проблему, с которой, очевидно, сталкивается Путин, - найти достаточное количество людей для работы в российских отраслях промышленности и одновременно удерживать фронт", - констатируют в ISW.

"Штурмовое мясо"

Отдельные российские военные блогеры продолжают жаловаться на непропорционально высокие потери личного состава, а более широкое недовольство потерями в российском ультранационалистическом сообществе блогеров, также может повлиять на расчеты Путина в будущем.

Бывший российский инструктор штрафных военных частей "Шторм-Z" и блогер пожаловался, что подготовка штурмовиков занимает не менее шести месяцев. Однако российское военное командование рассматривает штурмовиков в качестве "мяса", не требующего высокого уровня подготовки и основной задачей которого является "ловить беспилотники и обломки".

По словам блогера, потери российской пехоты высоки из-за российской тактики отправки небольших штурмовых групп несколькими последовательными волнами в попытке подавить ВСУ. Он назвал эту тактику "глупой" и "неправильно организованной" и пришел к выводу, что российские успехи "не выглядят пропорциональными безвозвратно потраченным ресурсам - человеческим и материальным".

Российское сообщество военных блогеров недавно раскритиковало гибель операторов специализированных беспилотников, которых командиры отправили на штурмы в качестве наказания.

"А постоянное использование российских военнослужащих, особенно специализированных войск, в неорганизованных, с высоким уровнем отсева, пехотных "мясных" штурмах, которые приводят к непропорционально малым успехам, может продолжать вызывать возмущение сообщества блогеров - группы, в отношении которой Кремль продемонстрировал свою особо чувствительную позицию", - отметили в ISW.