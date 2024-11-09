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Кремль хочет привлекать рабочую силу из Азии, но есть серьезная проблема, - ISW

Суббота 09 ноября 2024 05:46
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Кремль хочет привлекать рабочую силу из Азии, но есть серьезная проблема, - ISW Фото: в России работают над привлечением в страну рабочей силы (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация испытывает постоянную нехватку рабочей силы. Кремль пытается привлекать мигрантов из Центральной Азии и изучает способы примирить их с этническими русскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ходе выступления на Валдайском форуме Путин заявил, что одним из главных препятствий для экономического роста России является постоянный дефицит рабочей силы. По словам диктатора, сейчас в стране полмиллиона человек заняты в строительной отрасли, при этом отрасль может принять еще 600 тысяч рабочих, "даже не заметив этого".

Путин также заявил, что строительная отрасль сейчас нуждается как минимум в 250 тысячах дополнительных работников. Однако, отметил он, Россия должна сначала создать условия для успешной ассимиляции мигрантов в российском обществе, чтобы избежать "раздражения" со стороны этнических россиян.

По словам диктатора, необходимы условия, чтобы переезжающие в РФ мигранты, могли разговаривать на русском языке и были образованными и "хорошо подготовленными профессионалами", которые знают и соблюдают российские законы и традиции.

Дискредитация и поиск компромисса

В ISW напомнили, что российские власти и ультранационалистические организации постоянно дискредитируют мигрантов, особенно из Центральной Азии, как "опасных" и не желающих ассимилироваться в российском обществе. И это несмотря на то, что страна полагается на таких мигрантов для удовлетворения своих потребностей в рабочей силе и создании новых "рабочих рук".

В отчете предположили, что, похоже, Путин признает внутреннее беспокойство касательно ассимиляции мигрантов, оправдывая постоянную потребность России в импорте рабочей силы из-за рубежа. Хотя российские власти постоянно борются за то, чтобы найти компромисс между успокоением ксенофобии в российском обществе и защитой и приверженностью к мигрантам, в которых так отчаянно нуждается страна.

"Россия вряд ли сможет преодолеть дефицит рабочей силы в ближайшем будущем. Это произойдет, если Кремль не одобрит серьезные изменения в российское миграционное и трудовое законодательство, и не будет способствовать большей интеграции мигрантов в российское общество, или не уменьшит свои потребности в рабочей силе и потери в результате вторжения в Украину", - констатируют в ISW.

Проблемы с мигрантами в РФ

Напомним, Кремль считает критически важными для государственности конфликты между россиянами и группами нацменьшинств.

Ранее стало известно, что Москва использует лидеров иммигрантских и этнических организаций с целью создания подразделений для войны против Украины.

Президент Чечни Рамзан Кадыров планирует отправить на войну против Украины "на добровольной основе" 84 тысячи жителей республики.

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