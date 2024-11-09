Россия в октябре понесла рекордные потери с начала войны, - британский министр

Российские потери на фронте в октябре были самыми большими с начала полномасштабной войны. В среднем за сутки оккупанты теряли 1354 солдата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Джона Хили в интервью The Telegraph.

Хили отвергает вбросы о том, что нынешний импульс России на поле боя означает, что ее невозможно остановить.

По его словам, последние данные британской разведки свидетельствуют, что в октябре потери россиян на войне достигли нового рекордного уровня. Среднесуточные потери РФ на фронте составили 1354 человека.

Это второй месяц подряд, когда российские войска несут рекордные потери на войне. По данным Британии, в прошлом месяце Россия потеряла около 41 980 человек.

По данным разведки Великобритании, предыдущий антирекорд РФ был в мае 2024 года. Тогда оккупанты потеряли 39 110 человек.

Как отмечается, сейчас РФ тратит 40% своего бюджета на оборону, что не выгодно стране. Поэтому некоторые аналитики считают, что уже после 2025 году у Кремля возникнут проблемы с продлением таких расходов.

На вопрос о том, выиграет ли Украина и Запад войну на истощение против РФ, глав Минобороны Британии ответил утвердительно.