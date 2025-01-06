На Кураховском направлении ВСУ уничтожают врага, прорвавшегося в городскую застройку
Российская армия проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово. Там продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица"
По данным украинских военных, на Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово. А также в направлении Петропавловки и Дачного.
"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки", - сообщили в ОСГВ "Хортица".
Ситуация на других направлениях
За прошедшие сутки противник безуспешно атаковал наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении и в районах Новой Кругляковки и Загрызово - на Купянском направлении.
Также без успеха противник проводил штурмовые действия в районах Надежды, Тернов, Макеевки и Лозовой - на Лиманском направлении и в населенном пункте Белогоровка - на Северском направлении.
На Краматорском направлении противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал наши укрепления в Торецке. Также провел попытку штурмовых действий с применением бронетехники в направлении Щербиновки. ББМ врага вместе с десантом были уничтожены нашей артиллерией еще на подходе к рубежу выдвижения.
Враг атаковал позиции ВСУ в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Песчаного и Соленого - на Покровском направлении. Силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. В направлении Елизаветовки враг проводил штурмовые действия с применением бронетехники. Наши воины уничтожили один танк и две ББМ.
На Времовском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Зеленовки, Константинополя и Нового Комара: успеха не имел.
Ситуация в Курахово
Ранее мы писали о том, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.
В частности, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.
Также мы писали, что применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.