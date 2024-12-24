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Бой длился почти день: ВСУ показали видео поражения оккупантов возле Купянска

Вторник 24 декабря 2024 16:39
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Бой длился почти день: ВСУ показали видео поражения оккупантов возле Купянска Иллюстративное фото: ВСУ отбили штурм россиян возле Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия попыталась штурмовать позиции ВСУ возле Купянска воспользовавшись плохой погодой. Их попытки были неудачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера враг, под прикрытием дождя и тумана, предпринял попытку расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.

Механизированный штурм россиян проходил в две волны и продолжался почти весь день. Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны вражескую атаку отбили и сожгли технику противника.

Во время отражения атаки наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожена одна БМП-2 и два танка, поражено восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.

Бои за Купянск

Ранее РБК-Украина писало о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась к Купянску. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

Как заявлял начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, на данный момент угрозы Купянску нет.

Также в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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