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По всей территории Украины объявили тревогу: в чем причина

Четверг 14 марта 2024 12:53
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По всей территории Украины объявили тревогу: в чем причина Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О масштабной воздушной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина.

При подготовке новости использовались данные карты воздушных тревог, Telegram-каналов Воздушных сил Украины, "Суспільного".

Где объявлена тревога

По состоянию на 12.44, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

По всей территории Украины объявили тревогу: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:44 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Согласно данным Воздушных сил Украины, в Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок, который расположен в Северной Осетии.

Угроза применения баллистики и взрывы в Харькове

В 12:34 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения врагом. Через несколько минут, как пишет "Суспільне", в Харькове прогремели взрывы, вероятно - за пределами города.

Не первая тревога

Утром, 14 марта, в Киеве и большинстве областей уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с востока.

В ночь на 14 марта террористы в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В целом враг выпустил 36 "Шахедов", из которых 22 удалось сбить нашим силам ПВО.

Также ночью россияне нанесли удары по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области. По данным местных властей, сейчас на части продолжаются восстановительные работы.

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