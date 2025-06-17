Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)

Что такое "опека до усыновления"

Украинцам рассказали, что отныне кандидаты в усыновители могут оформить "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.

Уточняется, что такая возможность была введена на замену "временному устройству ребенка в семью кандидатов в усыновители".

Согласно опубликованной информации, "опека до усыновления" по сравнению с временным устройством:

обеспечивает лучшую защиту прав ребенка;

дает больше возможностей (в частности - финансовых) для кандидатов в усыновители;

помогает ребенку быстрее попасть в заботливую семью, а не оставаться в учреждении;

дает семье и ребенку время и возможность лучше узнать друг друга.

Что изменилось для детей и кандидатов в усыновители и почему это важно (инфографика: kmu.gov.ua)

Кто именно может оформить "опеку до усыновления"

"Опеку до усыновления" могут оформить кандидаты в усыновители, которые:

имеют положительное заключение о целесообразности усыновления;

подали заявление об усыновлении в суд.

Кто может оформить "опеку до усыновления" (инфографика: kmu.gov.ua)

Как оформить "опеку до усыновления" и что будет дальше

Для того чтобы оформить "опеку до усыновления", украинцам нужно выполнить ряд шагов:

обратиться в службу по делам детей (которая ведет дело ребенка);

подать соответствующее заявление;

дождаться назначения опеки (чтобы ребенок начал жить в семье).

При этом служба по делам детей по месту жительства будет посещать семью (привлекая к этому работников центра социальных служб или специалиста по социальной работе) - для контроля условий воспитания ребенка.

После того как решение суда об усыновлении вступит в силу:

такая опека прекращается;

ребенок дальше продолжает жить в семье - на правах дочери или сына.

Оформление "опеки до усыновления" и ее результат (инфографика: kmu.gov.ua)