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Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)

"Опека до усыновления" позволяет ребенку быстрее попасть в новую семью (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кандидаты в усыновители в Украине получили возможность оформлять так называемую "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Что такое "опека до усыновления"

Украинцам рассказали, что отныне кандидаты в усыновители могут оформить "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.

Уточняется, что такая возможность была введена на замену "временному устройству ребенка в семью кандидатов в усыновители".

Согласно опубликованной информации, "опека до усыновления" по сравнению с временным устройством:

  • обеспечивает лучшую защиту прав ребенка;
  • дает больше возможностей (в частности - финансовых) для кандидатов в усыновители;
  • помогает ребенку быстрее попасть в заботливую семью, а не оставаться в учреждении;
  • дает семье и ребенку время и возможность лучше узнать друг друга.

Что изменилось для детей и кандидатов в усыновители и почему это важно (инфографика: kmu.gov.ua)

Кто именно может оформить "опеку до усыновления"

"Опеку до усыновления" могут оформить кандидаты в усыновители, которые:

  • имеют положительное заключение о целесообразности усыновления;
  • подали заявление об усыновлении в суд.

Кто может оформить "опеку до усыновления" (инфографика: kmu.gov.ua)

Как оформить "опеку до усыновления" и что будет дальше

Для того чтобы оформить "опеку до усыновления", украинцам нужно выполнить ряд шагов:

  • обратиться в службу по делам детей (которая ведет дело ребенка);
  • подать соответствующее заявление;
  • дождаться назначения опеки (чтобы ребенок начал жить в семье).

При этом служба по делам детей по месту жительства будет посещать семью (привлекая к этому работников центра социальных служб или специалиста по социальной работе) - для контроля условий воспитания ребенка.

После того как решение суда об усыновлении вступит в силу:

  • такая опека прекращается;
  • ребенок дальше продолжает жить в семье - на правах дочери или сына.

Оформление "опеки до усыновления" и ее результат (инфографика: kmu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что законодательство Украины не предусматривает возможности для родителей заранее определить опекунов для их детей на случай смерти или других обстоятельств.

Учитывая это, в Верховной Раде предлагают ввести важные нормы, которые действуют в США и ЕС.

Читайте также, как получить консультацию по вопросам усыновления и семейных форм воспитания и стать кандидатом на усыновление ребенка через государственный портал "Дія".

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