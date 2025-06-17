Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)

Кандидаты в усыновители в Украине получили возможность оформлять так называемую "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Украинцам рассказали, что отныне кандидаты в усыновители могут оформить "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.
Уточняется, что такая возможность была введена на замену "временному устройству ребенка в семью кандидатов в усыновители".
Согласно опубликованной информации, "опека до усыновления" по сравнению с временным устройством:
"Опеку до усыновления" могут оформить кандидаты в усыновители, которые:
Для того чтобы оформить "опеку до усыновления", украинцам нужно выполнить ряд шагов:
При этом служба по делам детей по месту жительства будет посещать семью (привлекая к этому работников центра социальных служб или специалиста по социальной работе) - для контроля условий воспитания ребенка.
После того как решение суда об усыновлении вступит в силу:
Напомним, ранее мы рассказывали, что законодательство Украины не предусматривает возможности для родителей заранее определить опекунов для их детей на случай смерти или других обстоятельств.
Учитывая это, в Верховной Раде предлагают ввести важные нормы, которые действуют в США и ЕС.
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