Опекунство над ребенком в Украине: как оформить и какие документы необходимы во время войны
Во время военного положения в Украине упростили процедуру усыновления и опеки для детей, оставшихся без родительской опеки из-за неизвестного местонахождения родителей.
Как стать опекуном для ребенка, который во время войны потерял родителей и возможно ли усыновить такого ребенка - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники:
Содержание
- Как оформить опеку над ребенком
- Список необходимых документов
- Для родственников во время войны процедуру упростили
- Как подать заявление через "Дію"
Как оформить опеку над ребенком
Воспользоваться правом временно приютить ребенка, оказавшегося без родителей в военное время, имеют право лица, состоящие в семейных, родственных отношениях, в том числе крестные родители.
Если ребенок остается без родительской опеки, родственники или знакомые могут сразу забрать его к себе через механизм временного устройства, не дожидаясь присвоения статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Позже можно оформить статус и опеку. Важно понимать, что опека – это не то же, что усыновление. Усыновление дает ребенку постоянную семью, а его права становятся равными с правами биологического ребенка.
Алгоритм оформления
- кандидат/ка подает заявление и документы в службу по делам детей (ССД) или на портале "Дія" (5 рабочих дней на рассмотрение);
- ССД проверяет условия проживания и составляет акт обследования (5 рабочих дней);
- ССД дает направление на обучение (родственники проходят обучение по желанию);
- кандидат проходит обучение в региональном Центре социальных служб;
- Центр соцслужб выдает справку об обучении (5 рабочих дней);
- ССД берет кандидата на учет и готовит заключение о возможности опеки;
- райгосадминистрация, исполнительный орган городского, районного в городе, сельского, поселкового совета или суд принимает решение (1 месяц после предоставления всех документов);
- если ребенок живет в учреждении институционального ухода – он воссоединяется с семьей опекуна (15 дней после принятия решения).
Список необходимых документов
Список документов:
- копия паспорта;
- копия РНОКПП;
- копия свидетельства о браке или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния;
- копия документа с уникальным номером записи в Едином государственном демографическом реестре, если есть;
- справка о зарплате за последние 6 месяцев или право на доходы ФЛП за предыдущий календарный год;
- документ с подтверждением права собственности или пользования жильем;
- заключение о состоянии здоровья кандидата и супруга/супруги;
- справки нарколога и психиатра для всех проживающих с кандидатом;
- выписка о наличии или отсутствии судимости кандидата и супруга/супруги;
- письменное согласие супруга, заверенное нотариусом;
- письменное согласие всех совершеннолетних лиц, проживающих с кандидатом (нотариально заверенное или написанное в присутствии ССД).
Для родственников во время войны процедуру упростили
Во время военного положения родственники или крестный отец/мать, которые крестили ребенка до того, как он остался без родителей, вместе с заявлением подают:
- копию паспорта;
- документы с подтверждением родственных связей с ребенком;
- справку от нарколога и психиатра;
- справку о наличии/отсутствии судимости.
Если невозможно получить справку о наличии или отсутствии судимости, необходимо подать заявление об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, а справку - в течение месяца после завершения военного положения.
Как подать заявление через "Дію"
- получить заключение о состоянии здоровья и справки психиатра и нарколога заранее;
- авторизоваться на сайте "Дія";
- перейти на Услуги - Семья - Опека/попечительство: регистрация кандидатом;
- ввести адрес проживания;
- ввести данные о муже/жене, указать его/ее электронную почту;
- ввести данные о ребенке, на которого оформляется опека;
- подождать, пока данные подтянутся из реестров (15–20 мин), продолжить;
- ввести данные обо всех, кто живет с кандидатом;
- при необходимости добавить скан-копии их документов;
- скачать заключение о состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога;
- подписать заявление электронной подписью и отправить (супруги также подписывают заявление по ссылке, которая поступит на указанную почту;
- дождаться вызова ССД.
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