Опекунство над ребенком в Украине: как оформить и какие документы необходимы во время войны

Во время военного положения в Украине упростили процедуру усыновления и опеки для детей, оставшихся без родительской опеки из-за неизвестного местонахождения родителей.

Как стать опекуном для ребенка, который во время войны потерял родителей и возможно ли усыновить такого ребенка - читайте в материале РБК-Украина.

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Как оформить опеку над ребенком

Воспользоваться правом временно приютить ребенка, оказавшегося без родителей в военное время, имеют право лица, состоящие в семейных, родственных отношениях, в том числе крестные родители.

Если ребенок остается без родительской опеки, родственники или знакомые могут сразу забрать его к себе через механизм временного устройства, не дожидаясь присвоения статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Позже можно оформить статус и опеку. Важно понимать, что опека – это не то же, что усыновление. Усыновление дает ребенку постоянную семью, а его права становятся равными с правами биологического ребенка.

Алгоритм оформления

кандидат/ка подает заявление и документы в службу по делам детей (ССД) или на портале "Дія" (5 рабочих дней на рассмотрение);

ССД проверяет условия проживания и составляет акт обследования (5 рабочих дней);

ССД дает направление на обучение (родственники проходят обучение по желанию);

кандидат проходит обучение в региональном Центре социальных служб;

Центр соцслужб выдает справку об обучении (5 рабочих дней);

ССД берет кандидата на учет и готовит заключение о возможности опеки;

райгосадминистрация, исполнительный орган городского, районного в городе, сельского, поселкового совета или суд принимает решение (1 месяц после предоставления всех документов);

если ребенок живет в учреждении институционального ухода – он воссоединяется с семьей опекуна (15 дней после принятия решения).

Список необходимых документов

Список документов:

копия паспорта;

копия РНОКПП;

копия свидетельства о браке или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния;

копия документа с уникальным номером записи в Едином государственном демографическом реестре, если есть;

справка о зарплате за последние 6 месяцев или право на доходы ФЛП за предыдущий календарный год;

документ с подтверждением права собственности или пользования жильем;

заключение о состоянии здоровья кандидата и супруга/супруги;

справки нарколога и психиатра для всех проживающих с кандидатом;

выписка о наличии или отсутствии судимости кандидата и супруга/супруги;

письменное согласие супруга, заверенное нотариусом;

письменное согласие всех совершеннолетних лиц, проживающих с кандидатом (нотариально заверенное или написанное в присутствии ССД).

Для родственников во время войны процедуру упростили

Во время военного положения родственники или крестный отец/мать, которые крестили ребенка до того, как он остался без родителей, вместе с заявлением подают:

копию паспорта;

документы с подтверждением родственных связей с ребенком;

справку от нарколога и психиатра;

справку о наличии/отсутствии судимости.

Если невозможно получить справку о наличии или отсутствии судимости, необходимо подать заявление об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, а справку - в течение месяца после завершения военного положения.

Как подать заявление через "Дію"

получить заключение о состоянии здоровья и справки психиатра и нарколога заранее;

авторизоваться на сайте "Дія";

перейти на Услуги - Семья - Опека/попечительство: регистрация кандидатом;

ввести адрес проживания;

ввести данные о муже/жене, указать его/ее электронную почту;

ввести данные о ребенке, на которого оформляется опека;

подождать, пока данные подтянутся из реестров (15–20 мин), продолжить;

ввести данные обо всех, кто живет с кандидатом;

при необходимости добавить скан-копии их документов;

скачать заключение о состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога;

подписать заявление электронной подписью и отправить (супруги также подписывают заявление по ссылке, которая поступит на указанную почту;

дождаться вызова ССД.

О том, как выехать за границу с ребенком и кто может это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.

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