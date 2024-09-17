Усыновление или опека? Какие формы воспитания существуют в Украине и чем отличаются

В Украине 17 сентября отмечается День усыновления. Во время войны России против Украины сотни детей остались без попечения родителей. Однако каждый ребенок заслуживает семьи и гарантированную безопасную среду в ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу " Украина для каждого ребенка ".

Известно, что сейчас в Украине 2 100 кандидатов , претендующих на усыновление ребенка. Об этом во время эфира национального телемарафона "Единые новости" рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что за последнее время правительство активизировало курсы для усыновителей, а также увеличило количество тренеров и групп обучения. По ее словам, статистика по усыновлению пока остается неизменной. Она составляет около 1000 детей ежегодно.

Какие формы воспитания есть в Украине и как вы можете помочь ребенку?

Патронат

Он представляет профессиональную и комплексную услугу, благодаря которой ребенку предоставляется временный уход, воспитание и реабилитация в семье патронатного воспитателя.

Благодаря патронатной системе ребенок может расти в семье, а не в специализированном заведении, пока жизненные обстоятельства биологических родителей не изменятся к лучшему. Если родные родители ребенка смогут создать необходимые условия для его роста, он может вернуться к ним. В случае, если этого не происходит, ребенку может быть найдена новая постоянная семья.

У патроната есть свои особенности. Самая главная из них – эта социальная услуга является временной. Срок пребывания ребенка в патронатной семье не должен превышать 3 месяцев. Однако он может быть продлен до 6 месяцев в отдельных случаях соответствующим органом опеки и попечительства.

Во время действия военного положения ребенок может оставаться в патронатной семье до его отмены и в течение одного месяца после его прекращения.

Чтобы устроить ребенка в семью патронатного воспитателя, его родителям или одному из них необходимо подать заявление/обращение в Службу по делам детей и семьи (ССД). Они должны объяснить сложные жизненные обстоятельства, которые могут подтверждать необходимость установления патроната. Также биологические родители должны согласиться с патронатной услугой. Такое заявление не нужно в том случае, если ребенок был изъят из семьи.

Кроме этого, ребенок также дает письменное согласие на устроение в семью патронатного воспитателя, однако только в случае, если он достиг соответствующего возраста и может его выразить.

Решение о создании патронатной семьи принимает Служба по делам детей и семьи.

Во время пребывания ребенка в семье сотрудники ССД ежемесячно получают от его воспитателя журнал наблюдений. В него входит информация о физическом и эмоциональном состоянии ребенка, его достижениях, поведении, желании или нежелании общаться с родными родителями и прочее.

Усыновление

Это процесс, когда ребенок остается в семье, которая решила заботиться о нем, навсегда. Усыновленный ребенок становится официально частью новой семьи. Ее права не отличаются от прав биологических детей ее усыновителей. Подчеркнем, что только усыновление может гарантировать ребенку постоянную семью.

Процесс усыновления не легок. Сначала следует обратиться в Службу по делам детей и семьи по месту вашего постоянного проживания. Там кандидатам на усыновление ребенка оказывается необходимая помощь. Будущим усыновителям рассказывают о нюансах процесса, прорабатывают соответствующее заявление и проверяют документы и жилищные условия.

Усыновителями могут стать:

дееспособные лица, достигшие 21 года и претендующие на усыновление ребенка, который на 15 лет моложе;

лица, не имеющие заболеваний, указанных в перечне Минздрава, а также не состоят на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансере;

лица, способные подтвердить достаточную финансовую обеспеченность путем обнародования официальных доходов. Они должны соответствовать законодательному прожиточному минимуму для каждого члена семьи, включая усыновляемого ребенка/детей;

лицо, имеющее постоянное место жительства (арендованное или собственное жилье);

лицо, которое не привлекалось к уголовной ответственности, или его судимость была снята/погашена.

Ребенка можно усыновить как супругам, так и одному из супругов. Усыновление можно произвести единолично. Также усыновителями могут быть лица, не состоящие в браке, но длительное время проживающие вместе (в этом случае на процесс будет влиять суд).

Во время военного положения возможность усыновления имеет свои особенности. Например, граждане Украины, временно или постоянно проживающие на территории другой страны, не могут усыновить ребенка. Запрет касается и временно оккупированных территорий Украины.

Кроме этого, во время военного положения иностранцы могут усыновить ребенка в Украине только в двух случаях: если они являются его родственниками или в случае, если этот ребенок является братом или сестрой иностранца.

Опека/попечительство

В Украине дети до 14 лет, потерявшие родителей или лишенные родительской опеки, имеют право на установление над ними опеки.

В то же время для детей, которые находятся в тех же жизненных обстоятельствах, но старше 14 лет, предусмотрена процедура попечительства до достижения ими совершеннолетия.

Опекуны и попечители должны обеспечить ребенка безопасностью, необходимым уходом и воспитанием. Обычно их назначает орган опеки и попечительства или суд. Ими могут быть родственники ребенка или лица, прошедшие специальные курсы и ставшие кандидатами в опекуны, попечители.

Стать опекуном или попечителем ребенка может совершеннолетний и дееспособный человек На процесс будет влиять, как он или она относится к детям, имеет ли физическую и финансовую возможность их воспитать. Важным будет то, какое отношение ребенок имеет к будущему опекуну или попечителю.

Важно отметить, если обстоятельства, в результате которых ребенок был лишен родительской опеки, исчезнут, то его могут вернуть биологическим родителям.

Если родители ребенка признаны судом недееспособными, лишены родительских прав, признаны без вести пропавшими, тогда опекун или попечитель вправе его усыновить. Для усыновления ребенка другими лицами требуется согласие опекуна/попечителя. Однако выбирать усыновителя они не могут, ведь этим занимается Служба по делам детей и семьи.

Опеку или попечительство над ребенком устанавливает орган опеки и попечительства, то есть районные государственные администрации, исполнительные органы городских, районных в городах, сельских, поселковых советов. В редких случаях это может сделать суд.

Подробнее о том, какие документы необходимо предоставить для оформления опеки во время военного положения, читайте в материале РБК-Украина.

Приемная семья

Семья или не замужний гражданин могут принять решение о воспитании от 1 до 4 детей.

Приемная семья создается добровольно. Приемные родители получают социальные выплаты.

Решение об образовании таких семей принимается районными госадминистрациями, исполнительными органами городского совета.

Для этого следует подать соответствующее заявление. Служба по делам детей и семьи должна дать заключение об образовании приемной семьи. Однако важно отметить, что заявители должны пройти соответствующие образовательные курсы по воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Дети находятся в такой семье до 18 лет. Однако если на момент достижения совершеннолетия ребенок учится в учреждении профессионально-технического или высшего образования, то он по собственному желанию может остаться в приемной семье до окончания учебы.

Большая приемная семья (детский дом семейного типа)

Большие приемные семьи похожи на обычные приемные семьи, но отличаются по количеству детей. Таким образом, семья или гражданин самостоятельно и добровольно берет на воспитание от 5 и более детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Важно отметить, что количество детей (и приемных, и биологических) в такой семье не должно превышать 10.

Решение об образовании такой семьи принимает районная госадминистрация или исполнительный орган городского совета. Оно зависит от результатов проверок Службы по делам детей и семьи.

Срок пребывания детей в таких семьях не отличается от срока в случае создания обычной приемной семьи. Заявителям также необходимо пройти соответствующие образовательные курсы по воспитанию.

В случае перемещения большой приемной семьи в другой населенный пункт – родители-воспитатели должны об этом сообщать сотрудникам ССД. В заявлении они должны указать намерение и причину переезда.

Необходимо помнить, что в каждой из форм воспитания детей социальные работники имеют право проверять условия, в которых дети живут, а также их физическое и эмоциональное состояние.

О нюансах и возможностях разных форм воспитания можно узнать на сайте "Украина для каждого ребенка".

"Люди, которые открыли свое сердце, чтобы взять ребенка в семью - имеют большую смелость. Наша платформа поддержит их на этом пути", - говорит Оксана Жолнович, министр соцполитики Украины.