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Україна та Естонія погодили кроки щодо візового бану для росіян в ЄС

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 18:53
Україна та Естонія погодили кроки щодо візового бану для росіян в ЄС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Україна та Естонія погодили подальші кроки щодо можливої заборони на видачу віз російським туристам для поїздок до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Зокрема, він провів переговори з естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

"Ми домовилися, що російським туристам потрібно заборонити в'їзд до ЄС, і узгодили наші подальші спільні кроки в цьому напрямку. Ми також обговорили спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва і наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії", - додав міністр.

Нагадаємо, саме Естонія є одним з найбільш активних ініціаторів візового бана для громадян Російської Федерації. І пропонує запровадити його вже у восьмому пакеті.

У той же час в самому Євросоюзі дану ініціативу не вважають гарною ідеєю.

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Російська Федерація Естонія Дмитро Кулеба
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