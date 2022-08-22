Україна та Естонія погодили кроки щодо візового бану для росіян в ЄС

Україна та Естонія погодили подальші кроки щодо можливої заборони на видачу віз російським туристам для поїздок до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми домовилися, що російським туристам потрібно заборонити в'їзд до ЄС, і узгодили наші подальші спільні кроки в цьому напрямку. Ми також обговорили спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва і наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії", - додав міністр.

Нагадаємо, саме Естонія є одним з найбільш активних ініціаторів візового бана для громадян Російської Федерації. І пропонує запровадити його вже у восьмому пакеті.

У той же час в самому Євросоюзі дану ініціативу не вважають гарною ідеєю.

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