Мобілізація за добу: Рада схвалила закон про резервістів

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 256 нардепів.

Для резервістів вводять новий вид служби. Цей інструмент дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв.

У цей резерв військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили й мають бойовий досвід.

Крім того, в законі прописане вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, у тому числі ведення військового обліку резервістів.

Буде запроваджено електронний програмний продукт - автоматизовану систему "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.

Штрафи для призовників і військовозобов'язаних

Відповідно до закону, резервісти повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно.

Порушення правил військового обліку пропонують карати штрафом від 510 до 850 гривень, за повторне порушення - 850-1700 гривень.

Відповідно до закону, порушення мобілізаційної підготовки хочуть штрафувати на 1700-3400 гривень для громадян, на 3400-5100 гривень - для посадових осіб, а при можливому повторному порушенні загрожують штрафи від 3400 до 5100 гривень (для громадян) і від 5100 до 8500 гривень (для посадових осіб);

За умисне псування або втрату військово-облікових документів будуть штрафувати від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках - від 850 до 1700 гривень.

Нові правила торкнуться усіх жителів країни.