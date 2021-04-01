В Україні розпочинається весняний призов в армію
Сьогодні в Україні стартує весняний призов на строкову військову службу. Він триватиме до кінця червня.
Всього на службу протягом квітня-червня планують призвати 14 246 осіб.
Із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати - 6500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії - 4646 осіб, Держприкордонслужби - 2500 осіб.
Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні, із них 4540 гривень - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.
Так, сьогодні призовні комісії розпочнуть роботу.
Нагадаємо, у навесні 2020 року на строкову службу призвали 16 460 українців.
Зазначимо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.