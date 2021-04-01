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В Україні розпочинається весняний призов в армію

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 09:38
В Україні розпочинається весняний призов в армію Фото: в Україні починається весняний призов (zoda.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні стартує весняний призов на строкову військову службу. Він триватиме до кінця червня.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Всього на службу протягом квітня-червня планують призвати 14 246 осіб.

Із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати - 6500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії - 4646 осіб, Держприкордонслужби - 2500 осіб.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні, із них 4540 гривень - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

Так, сьогодні призовні комісії розпочнуть роботу.

Нагадаємо, у навесні 2020 року на строкову службу призвали 16 460 українців.

Зазначимо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

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В Україні розпочинається весняний призов в армію
В Україні розпочинається весняний призов в армію
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