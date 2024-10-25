Усик обратился к Трампу по поводу украинских пленных в РФ

РБК-Украина рассказывало, что 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными, в ходе которого Украина освободила из российского плена 95 защитников, среди которых были бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Территориальной обороны, а также пограничники и полицейские. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть 3767 украинцев. Он также отметил, что все освобожденные украинцы нуждаются как в физической, так и в психологической реабилитации.

Кроме того, с 2014 года Россия депортировала десятки тысяч украинских детей. Украинские официальные органы идентифицировали 19 546 детей, которых незаконно вывезли в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.