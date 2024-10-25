Усик обратился к Трампу по поводу украинских пленных в РФ

Украинский боксер, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу с призывом помочь освободить украинских военнопленных из РФ.
РБК-Украина сообщает, что Александр Усик написал об этом на своей странице в соцсети "Х".
Боксер в сообщении обращается к стендаперу и ведущему подкаста Джо Рогану с просьбой во время подкаста попросить Трампа содействовать освобождению украинских пленных.
"Дорогой Джо Роган, могли бы вы спросить у Дональда Трампа, когда он появится на вашем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, мог ли он помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена прямо сейчас? Время имеет значение. С уважением, Александр", – написал Усик.
РБК-Украина рассказывало, что 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными, в ходе которого Украина освободила из российского плена 95 защитников, среди которых были бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Территориальной обороны, а также пограничники и полицейские. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть 3767 украинцев. Он также отметил, что все освобожденные украинцы нуждаются как в физической, так и в психологической реабилитации.
Кроме того, с 2014 года Россия депортировала десятки тысяч украинских детей. Украинские официальные органы идентифицировали 19 546 детей, которых незаконно вывезли в РФ.
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