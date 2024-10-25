Усик звернувся до Трампа щодо українських полонених в РФ

РБК-Україна розповідало, що 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими, під час якого Україна звільнила з російського полону 95 захисників, серед яких були бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, а також прикордонники та поліцейські. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути 3767 українців. Він також зазначив, що всі звільнені українці потребують як фізичної, так і психологічної реабілітації.

Крім того, з 2014 року Росія депортувала десятки тисяч українських дітей. Українські офіційні органи ідентифікували 19 546 дітей, яких незаконно вивезли до РФ.

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