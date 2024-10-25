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Усик звернувся до Трампа щодо українських полонених в РФ

Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Український боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа із закликом допомогти звільнити українських військовополонених із РФ.

РБК-Україна повідомляє, що Олександр Усик написав про це на своїй сторінці у соцмережі "Х".

Боксер у дописі звертається до стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана із проханням під час подкасту попросити Трампа сприяти звільненню українських полонених.

"Дорогий Джо Роган, чи могли б ви запитати у Дональда Трампа, коли він з’явиться на вашому подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він допомогти звільнити захисників Азовсталі та всіх українців із російського полону просто зараз? Час має значення. З повагою, Олександр", – написав Усик.

Скріншот зі сторінки Олександра Усика у соцмережі "X"

РБК-Україна розповідало, що 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими, під час якого Україна звільнила з російського полону 95 захисників, серед яких були бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, а також прикордонники та поліцейські. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути 3767 українців. Він також зазначив, що всі звільнені українці потребують як фізичної, так і психологічної реабілітації.

Крім того, з 2014 року Росія депортувала десятки тисяч українських дітей. Українські офіційні органи ідентифікували 19 546 дітей, яких незаконно вивезли до РФ.

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Олександр УсикДональд ТрампОбмін полоненими