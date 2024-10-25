Усик обратился к Трампу по поводу украинских пленных в РФ

Украинский боксер, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу с призывом помочь освободить украинских военнопленных из РФ.

РБК-Украина сообщает, что Александр Усик написал об этом на своей странице в соцсети "Х".

Боксер в сообщении обращается к стендаперу и ведущему подкаста Джо Рогану с просьбой во время подкаста попросить Трампа содействовать освобождению украинских пленных. "Дорогой Джо Роган, могли бы вы спросить у Дональда Трампа, когда он появится на вашем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, мог ли он помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена прямо сейчас? Время имеет значение. С уважением, Александр", – написал Усик. Скриншот со страницы Александра Усика в соцсети "X"