Усик звернувся до Трампа щодо українських полонених в РФ

Український боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа із закликом допомогти звільнити українських військовополонених із РФ.

РБК-Україна повідомляє, що Олександр Усик написав про це на своїй сторінці у соцмережі "Х".

"Дорогий Джо Роган, чи могли б ви запитати у Дональда Трампа, коли він з’явиться на вашому подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він допомогти звільнити захисників Азовсталі та всіх українців із російського полону просто зараз? Час має значення. З повагою, Олександр", – написав Усик.

Боксер у дописі звертається до стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана із проханням під час подкасту попросити Трампа сприяти звільненню українських полонених.

РБК-Україна розповідало, що 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими, під час якого Україна звільнила з російського полону 95 захисників, серед яких були бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, а також прикордонники та поліцейські. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути 3767 українців. Він також зазначив, що всі звільнені українці потребують як фізичної, так і психологічної реабілітації.

Крім того, з 2014 року Росія депортувала десятки тисяч українських дітей. Українські офіційні органи ідентифікували 19 546 дітей, яких незаконно вивезли до РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.