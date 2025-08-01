Трубин сделал себе подарок на день рождения: отстоял "на ноль" и получил второй трофей с "Бенфикой" (видео)

Украинский вратарь Анатолий Трубин выиграл второй трофей в составе лиссабонской "Бенфики". В матче за Суперкубок Португалии его команда одолела чемпионов страны - "Спортинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Суперкубок Португалии

"Бенфика" - "Спортинг" - 1:0

Гол: Павлидис, 50

Первая победа в сезоне

В сезоне-2024/25 "Спортинг" сделал "золотой дубль" в Португалии. Клуб выиграл национальный чемпионат, опередив "Бенфику" на два пункта. А в финале Кубка одолел Трубина и компанию со счетом - 3:1.

В игре за Суперкубок "Бенфика" получила шанс взять частичный реванш и воспользовалась им.

Правда, уже на 5-й минуте "Спортинг" открыл счет: отличился Педру Гонсалвеш. Однако гол отменили после просмотра ВАР из-за офсайда. До перерыва счет оставался нулевым, но на старте второго тайма греческий нападающий "Бенфики" Эвангелос Павлидис реализовал голевую возможность - 1:0.

Именно этот мяч и стал решающим. "Бенфика" одержала победу в лиссабонском дерби и триумфально открыла сезон-2025/26.

Праздничные эмоции Трубина

Украинский голкипер провел полный матч в воротах "орлов": в его активе - три сейва, 63% точных передач (17 из 27) и сухой матч в первой официальной игре нового сезона.

Символично, что игра прошла накануне дня рождения Анатолия - 1 августа ему исполнилось 24 года. Кроме того, это был юбилейный, 100-й матч Трубина за "Бенфику".

"Невозможно придумать день лучше. 100 матчей с "Бенфикой". +1 трофей. +1 победа. 24-й день рождения. Спасибо команде и болельщикам - это идеальный старт сезона. Впереди - еще больше", - написал украинский вратарь в Instagram после победы.

Суперкубок Португалии - второй трофей Трубина в составе "Бенфики" с момента перехода в 2023 году. Дебютный украинец получил также в 2025 году - выиграл Кубок португальской лиги в январе.

Уже на следующей неделе "Бенфика" стартует на евроарене. 6 августа команда сыграет с французской "Ниццей" в квалификации Лиги чемпионов.