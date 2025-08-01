ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трубин сделал себе подарок на день рождения: отстоял "на ноль" и получил второй трофей с "Бенфикой" (видео)

Лиссабон, Пятница 01 августа 2025 10:22
UA EN RU
Трубин сделал себе подарок на день рождения: отстоял "на ноль" и получил второй трофей с "Бенфикой" (видео) Фото: "Бенфика" стартовала в сезоне на мажорной ноте (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вратарь Анатолий Трубин выиграл второй трофей в составе лиссабонской "Бенфики". В матче за Суперкубок Португалии его команда одолела чемпионов страны - "Спортинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Суперкубок Португалии

"Бенфика" - "Спортинг" - 1:0

Гол: Павлидис, 50

Первая победа в сезоне

В сезоне-2024/25 "Спортинг" сделал "золотой дубль" в Португалии. Клуб выиграл национальный чемпионат, опередив "Бенфику" на два пункта. А в финале Кубка одолел Трубина и компанию со счетом - 3:1.

В игре за Суперкубок "Бенфика" получила шанс взять частичный реванш и воспользовалась им.

Правда, уже на 5-й минуте "Спортинг" открыл счет: отличился Педру Гонсалвеш. Однако гол отменили после просмотра ВАР из-за офсайда. До перерыва счет оставался нулевым, но на старте второго тайма греческий нападающий "Бенфики" Эвангелос Павлидис реализовал голевую возможность - 1:0.

Именно этот мяч и стал решающим. "Бенфика" одержала победу в лиссабонском дерби и триумфально открыла сезон-2025/26.

Трубин сделал себе подарок на день рождения: отстоял &quot;на ноль&quot; и получил второй трофей с &quot;Бенфикой&quot; (видео)

Праздничные эмоции Трубина

Украинский голкипер провел полный матч в воротах "орлов": в его активе - три сейва, 63% точных передач (17 из 27) и сухой матч в первой официальной игре нового сезона.

Символично, что игра прошла накануне дня рождения Анатолия - 1 августа ему исполнилось 24 года. Кроме того, это был юбилейный, 100-й матч Трубина за "Бенфику".

"Невозможно придумать день лучше. 100 матчей с "Бенфикой". +1 трофей. +1 победа. 24-й день рождения. Спасибо команде и болельщикам - это идеальный старт сезона. Впереди - еще больше", - написал украинский вратарь в Instagram после победы.

Суперкубок Португалии - второй трофей Трубина в составе "Бенфики" с момента перехода в 2023 году. Дебютный украинец получил также в 2025 году - выиграл Кубок португальской лиги в январе.

Уже на следующей неделе "Бенфика" стартует на евроарене. 6 августа команда сыграет с французской "Ниццей" в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее рассказали с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в следующих раундах еврокубков.

Также читайте о том, как Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика
Новости
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому