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Усик в Житомире, возвращение легенды "Динамо" и новые бразильцы: топ-5 трансферов лета УПЛ

Фото: Невертон и Педриньо возобновили бразильский вектор "Шахтера" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Отечественные футбольные гранды неплохо усилились перед стартом сезона 2023/24 украинской Премьер-лиги.

Кратко о пятерке лучших трансферов украинской Премьер-лиги – в материале РБК-Украина.

Самый громкий переход лета оформило столичное "Динамо". Киевляне вернули домой капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко. Звездный вингер выступит в родной команде после зарубежного турне – Германия, Англия. ОАЭ. Осенью новичку исполнится 34, но на уровне Премьер-лиги он точно способен делать разницу.

Самый же дорогой трансфер прогнозированно закрыл чемпион Украины. "Шахтер" ориентировочно за 3,6 млн евро* подписал бразильца Невертона. 18-летний левый вингер еще даже не дебютировал во взрослом футболе, а уже очутился в Европе. Риск – дело благородное. Если же Невертон хоть на половину оправдает сравнения с Дугласом Костой, то переход будет успешным.

Регулярные информационные поводы производят новички чемпионата – житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ. Первые еще и активно пытается продвигать бренд. Так что с маркетинговой стороны подписание чемпиона мира по боксу в хевивейте Александра Усика – невероятное достижение. Зато есть вопросы по футбольному аспекту. Да и в планы тренерского штаба Юрия Калитвинцева Усик вряд ли входит.

Внутренним трансфером номер один стало соглашение "Ворсклы" и "Днепра-1". Полтавчане сдержали слово и отпустили Василия Кравца на повышение. За 800 тысяч евро украинец перебрался в ряды вице-чемпиона Украины. Воспитанник "Карпат" с опытом выступлений в Европе призван в команде Александра Кучера закрыть позиции флангового защитника и левого центрбека в тройке защитников.

Проблемное место попытался усилить и "Шахтер". Закрепиться на левом фланге обороны будет пытаться Педриньо. Бразилец с сомнительным шлейфом достался "горнякам" бесплатно. "Атлетико Паранаэнсе" расторг с ним контракт, как только появились подозрения в игре "на контору". Доказать вину новичка правоохранители не смогли, но осадок остался.

Следует упомянуть и другие подписания "Днепра-1". Серебряный призер УПЛ окончательно подписал защитника Сарапия (свободный агент), переманил голкипера сборной Украины Волынца из "Колоса" и нападающего "Александрии" Третьякова (по 400 тысяч евро), забрал защитника команды Руслана Ротаня Мирошниченко. И пусть с усилением "Шахтера" конкурировать трудно, но сохранить место в топ-3 "спортклубовцам" вполне по силам.

* – по данным портала Transfermarkt

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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ШахтерУПЛДинамоДнепр-1Александр УсикЯрмоленкоЧемпионат Украины