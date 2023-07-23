Усик у Житомирі, повернення легенди "Динамо" та нові бразильці: топ-5 трансферів літа УПЛ

Найгучніший перехід літа оформило столичне "Динамо". Кияни повернули додому капітана збірної України Андрія Ярмоленка. Зірковий вінгер виступатиме в рідній команді після зарубіжного турне – Німеччина, Англія. ОАЕ. Восени новачку виповниться 34, але на рівні Прем'єр-ліги він ще точно здатен робити різницю.

Натомість найдорожчий трансфер прогнозовано закрив чемпіон України. "Шахтар" орієнтовно за 3,6 млн євро* підписав бразильця Невертона. 18-річний лівий вінгер ще навіть не дебютував у дорослому футболі, а вже опинився в Європі. Ризик – справа благородна. Якщо ж Невертон бодай на половину виправдає порівняння з Дугласом Костою, то перехід буде успішним.

Регулярні інформаційні приводи продукують новачки чемпіонату – житомирське "Полісся" і черкаський ЛНЗ. Перші ще й активно намагається просувати бренд. Тож із маркетингового боку підписання чемпіона світу з боксу в хевівейті Олександра Усика – неймовірний здобуток. Зате є запитання щодо футбольного аспекту. Та й у плани тренерського штабу Юрія Калітвінцева Усик навряд входить.

Внутрішнім трансфером номер один стала угода "Ворскли" та "Дніпра-1". Полтавці дотрималися слова та відпустили Василя Кравця на підвищення. За 800 тисяч євро українець перебрався до лав віце-чемпіона України. Вихованець "Карпат" із досвідом виступів у Європі покликаний у команді Олександра Кучера закрити позиції флангового оборонця та лівого центрбека в трійці захисників.

Проблемне місце спробував підсилити і "Шахтар". Закріпитися на лівому фланзі оборони намагатиметься Педрінью. Бразилець із сумнівним шлейфом дістався "гірникам" безкоштовно. "Атлетіко Паранаенсе" розірвав із ним контракт, тільки-но з'явилися підозри в грі "на контору". Довести провину новачка правоохоронці не змогли, але осад залишився.

Варто згадати й інші підписання "Дніпра-1". Срібний призер УПЛ остаточно підписав оборонця Сарапія (вільний агент), переманив голкіпера збірної України Волинця з "Колоса" та нападника "Олександрії" Третьякова (по 400 тисяч євро), забрав оборонця команди Руслана Ротаня Мірошніченка. І хай з підсиленням "Шахтаря" конкурувати важко, та зберегти місце в топ-3 "спортклубівцям" цілком до снаги.

* – за даними порталу Transfermarkt