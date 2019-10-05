Усик завершив підготовку до дебютного бою в супертяжах

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик завершив підготовку до свого наступного бою. Про це український боксер повідомив у своєму Instagram.

12 жовтня Усик дебютує в суперважкій вазі в бою проти голландця Тайрона Спонга.

"Підготовка завершена. Окрема подяка кожному хто брав участь, це був, як завжди, не легкий і працьовитий табір", - написав українець.

Нагадаємо, промоутер українця Едді Хірн заявив, Олександр Усик після поєдинку з голландцем буде боксувати за титули.

На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

Тайрон Спонг залишається непереможеним боксером, який виграв усі 13 поєдинків на професіональному рівні (12 - нокаутом).

Усик провів останній бій у листопаді минулого року, перемігши нокаутом Тоні Беллью і захистивши усі свої титули у важкій вазі. Однак українець залишився без чемпіонських поясів, бо перейшов у суперважку вагу.