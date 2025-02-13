Усик заработал меньше, чем Фьюри: обнародовали список самых оплачиваемых спортсменов 2024 года

По данным американского издания, которое специализируется на бизнесе в сфере спорта, Усик за два победных поединка на ринге против британца Тайсона Фьюри заработал 120 миллионов долларов. Еще 2 миллиона он получил от спонсорских контрактов. С общим доходом в 122 миллиона украинец оказался на 7-м месте среди самых оплачиваемых спортсменов за 2024 год.

Интересно, что Фьюри, несмотря на поражения, в этом рейтинге находится на 3-й строчке. Его доходы от боев составили 140 миллионов, еще 7 - добавили спонсорские соглашения.

Возглавил рейтинг второй год подряд португальский футболист Криштиану Роналду с доходом в 260 миллионов долларов, значительная часть которого поступила от его контракта с аравийским клубом "Аль-Наср". На втором месте находится американский баскетболист из клуба НБА "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри - 153,8 миллиона.

Список самых оплачиваемых спортсменов 2024 года

Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 260 млн Стефен Карри (США, баскетбол) - 153,8 млн Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) - 147 млн Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 135 млн Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 133,2 млн Неймар (Бразилия, футбол) - 133 млн Александр Усик (Украина, бокс) - 122 млн Карим Бензема (Франция, футбол) - 116 млн Килиан Мбаппе (Франция, футбол) - 110 млн Джон Рам (Испания, гольф) - 105,8 млн

В топ-100 списка представлены спортсмены из восьми видов спорта и 27 стран, которые вместе заработали 6,2 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.

Примечательно, что в топ-100 не попала ни одна женщина. Самой высокооплачиваемой спортсменкой стала американская теннисистка Кори Гауфф с доходом в 30,4 миллиона долларов, что не дотянуло до 37,5 миллиона - нижней планки в списке.