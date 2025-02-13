Усик заробив менше, ніж Ф'юрі: оприлюднили список найбільш оплачуваних спортсменів 2024 року

За даними американського видання, яке спеціалізується на бізнесі в сфері спорту, Усик за два переможних поєдинки на ринзі проти британця Тайсона Ф'юрі заробив 120 мільйони доларів. Ще 2 мільйони він отримав від спонсорських контрактів. З загальним доходом у 122 мільйони українець опинився на 7-му місці серед найбільш оплачуваних спортсменів за 2024 рік.

Цікаво, що Ф'юрі, незважаючи на поразки, у цьому рейтингу перебуває на 3-й сходинці. Його доходи від боїв склали 140 мільйонів, ще 7 – додали спонсорські угоди.

Очолив рейтинг другий рік поспіль португальський футболіст Кріштіану Роналду з доходом у 260 мільйонів доларів, значна частина якого надійшла від його контракту з аравійським клубом "Аль-Наср". На другому місці перебуває американський баскетболіст з клубу НБА "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі – 153,8 мільйона.

Список найбільш оплачуваних спортсменів 2024 року

Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) – 260 млн Стефен Каррі (США, баскетбол) – 153,8 млн Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, бокс) – 147 млн Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – 135 млн Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 133,2 млн Неймар (Бразилія, футбол) – 133 млн Олександр Усик (Україна, бокс) – 122 млн Карім Бензема (Франція, футбол) – 116 млн Кіліан Мбаппе (Франція, футбол) – 110 млн Джон Рам (Іспанія, гольф) – 105,8 млн

У топ-100 списку представлені спортсмени з восьми видів спорту та 27 країн, які разом заробили 6,2 мільярда доларів, що на 14% більше порівняно з попереднім роком.

Примітно, що до топ-100 не потрапила жодна жінка. Найбільш високооплачуваною спортсменкою стала американська тенісистка Корі Гауфф з доходом у 30,4 мільйона доларів, що не дотягнуло до 37,5 мільйона – найнижчої планки у списку.