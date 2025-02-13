Усик заробив менше, ніж Ф'юрі: оприлюднили список найбільш оплачуваних спортсменів 2024 року

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA українець Олександр Усик – один із спортсменів, які в 2024 році заробили найбільше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico.
За даними американського видання, яке спеціалізується на бізнесі в сфері спорту, Усик за два переможних поєдинки на ринзі проти британця Тайсона Ф'юрі заробив 120 мільйони доларів. Ще 2 мільйони він отримав від спонсорських контрактів. З загальним доходом у 122 мільйони українець опинився на 7-му місці серед найбільш оплачуваних спортсменів за 2024 рік.
Цікаво, що Ф'юрі, незважаючи на поразки, у цьому рейтингу перебуває на 3-й сходинці. Його доходи від боїв склали 140 мільйонів, ще 7 – додали спонсорські угоди.
Очолив рейтинг другий рік поспіль португальський футболіст Кріштіану Роналду з доходом у 260 мільйонів доларів, значна частина якого надійшла від його контракту з аравійським клубом "Аль-Наср". На другому місці перебуває американський баскетболіст з клубу НБА "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі – 153,8 мільйона.
Список найбільш оплачуваних спортсменів 2024 року
У топ-100 списку представлені спортсмени з восьми видів спорту та 27 країн, які разом заробили 6,2 мільярда доларів, що на 14% більше порівняно з попереднім роком.
Примітно, що до топ-100 не потрапила жодна жінка. Найбільш високооплачуваною спортсменкою стала американська тенісистка Корі Гауфф з доходом у 30,4 мільйона доларів, що не дотягнуло до 37,5 мільйона – найнижчої планки у списку.
Раніше повідомили, що Берінчик заробить рекордний гонорар за бій з Девісом.
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