Беринчик заработает за бой с Дэвисом рекордный гонорар: известна точная сумма

Чемпион мира по версии WBO в легком весе - украинец Денис Беринчик получит самый большой в карьере гонорар за поединок против американца Кейшона Дэвиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.com.ua .

Вечер бокса состоится в ночь с 14 на 15 февраля в Ньою-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден". Для Беринчика это будет первая защита чемпионского пояса.

За выход в ринг против Дэвиса украинец заработает около 400 тысяч долларов. До этого его "личный рекорд" составлял 300 тысяч. Столько он получил за свой предыдущий поединок с мексиканцем Эмануэлем Наваррете, который состоялся в Сан-Диего (США) 18 мая 2024 года. Именно в нем Беринчик стал чемпионом мира.

Бой Беринчик - Дэвис: что известно

36-летний Денис Беринчик (19-0, 9 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в мае прошлого года, в титульном поединке он победил раздельным решением судей мексиканца Наваррете. С тех пор в ринг не выходил.

25-летний Кейшон Дэвис (12-0, 8 KO) в 2024 году провел три встречи. Он досрочно разобрался с кубинским экс-чемпионом мира Хосе Педрасой и аргентинцем Густаво Лемосом, а также перебоксировал мексиканца Мигеля Мадуэно (победа единогласным решением). В поединке с Лемосом решалось, кто из соперников выйдет на титульный бой против Беринчика. Дэвис не оставил сопернику шансов, нокаутировав его уже во втором раунде.

Оба боксера подходят к очной встрече в статусе непобежденных. Примечательно также, что украинец и американец в свое время становились серебряными призерами Олимпийских игр - в Лондоне-2012 и Токио-2020 соответственно.

В Украине поединок Беринчик - Дэвис и весь файткард вечера бокса от компании Top Rank официально покажет медиасервис MEGOGO.